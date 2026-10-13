సంపన్నుల పాలనకు ముగింపు పలకాలి- మస్క్పై బెర్నీ శాండర్స్ విమర్శలు
Musk Funds To US Elections : ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం 290 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేశారంటూ మస్క్పై శాండర్స్ విమర్శలు చేశారు.
Published : October 13, 2026 at 2:16 PM IST
Musk Funds To US Elections : అమెరికాలో రాబోయే మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుధ్ధం మాత్రమే కాకుండా, బిలియనీర్ల నిధుల వినియోగంపై కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. స్పేస్ఎక్స్, టెస్లా సీఈఓ, ప్రపంచ కుబేరుడైన ఎలాన్ మస్క్పై అమెరికా ప్రముఖ సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ సోమవారం తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థుల విజయం కోసం మస్క్ ఏకంగా 366 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.3,000 కోట్లకు పైగా) వెచ్చిస్తున్నారని, తన అపార సంపదతో అమెరికా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను, రాజకీయాలను శాసించాలని చూస్తున్నారని సాండర్స్ ఆరోపించారు. మస్క్ను అడ్డుకోవాలని, సంపన్నుల పాలనను పాలదోరాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. భారత్లోకి స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలకు అనుమతులు రాకపోవడంపై ఎలాన్ మస్క్ చేస్తున్న విమర్శలతో వివాదం రేగుతున్న వేళ సెనేటర్ బెర్నీ సాండర్స్ చేసిన కామెంట్స్ చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్ లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. అందులో మస్క్ తీరును తీవ్రంగా విమర్శించారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ను గెలిపించేందుకు మస్క్ సుమారు 290 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేశారని సాండర్స్ చెప్పుకొచ్చారు. ఆ పెట్టుబడి మస్క్కు అపారమైన లబ్ధి చేకూర్చిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ ఎన్నికల విజయం సాధించిన తర్వాతి కాలంలో మస్క్ సంపద ఏకంగా 696 బిలియన్ డాలర్లు పెరిగిందని, ఆయన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రిలియనీర్గా అవతరించారని సాండర్స్ గుర్తుచేశారు. అంతటి అపారమైన సంపద సమకూరినప్పటికీ ఆయన ఆశ తీరలేదని, ఇప్పుడు మళ్లీ రాబోయే మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ల ఆధిక్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, కాంగ్రెస్లో వారి పట్టు సడలకుండా చూడటం కోసం మరో 366 మిలియన్ డాలర్లు దారపోస్తున్నారని సాండర్స్ విమర్శించారు. ఒకే ఒక్క వ్యక్తి వందల మిలియన్ల డాలర్లు వెచ్చించి దేశ రాజకీయాలను శాసించే సంస్కృతి ప్రజాస్వామ్యానికే పెను ప్రమాదకరమని ఆయన హెచ్చరించారు.
"అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో మస్క్ చేసిన ఖర్చు ఫలించింది. దాని ఫలితంగా, ఆయన సంపద 696 బిలియన్ డాలర్లు (రూ. 66 లక్షల కోట్లు) పెరిగి, ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ట్రిలియనీర్గా నిలిచారు. కానీ మస్క్ అక్కడితో ఆగలేదు. కాంగ్రెస్పై రిపబ్లికన్లు తమ పట్టును నిలుపుకోవడానికి సహాయపడటానికి ఆయన మరో 366 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. మస్క్ను ఆపండి. అత్యంత సంపన్నుల (ఒలిగార్కీ) పాలనకు ముగింపు పలకండి."
- బెర్నీ శాండర్స్, అమెరికా సెనేటర్
మధ్యంతర ఎన్నికల కోసం భారీగా ఖర్చు
అమెరికాలో మధ్యంతర ఎన్నికలకు సన్నాహాలు జరుగుతున్న వేళ మస్క్ రాజకీయ విరాళాల వ్యవహారం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మీడియా కథనాల ప్రకారం, జులై నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయన 276 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేశారు. ఇందులో రిపబ్లికన్ సెనేట్ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా పనిచేసే ఒక సూపర్ పీఏసీకి 158 మిలియన్ డాలర్లు అందించినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యధికంగా రాజకీయ నిధులు అందించిన వ్యక్తిగా మస్క్ నిలిచినట్లు సమాచారం.
రిపబ్లికన్ పార్టీకి మద్దతుగా మస్క్ చేస్తున్న ఖర్చు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆ పార్టీకి ఉపయోగపడుతుందని అమెరికా పీఏసీ ప్రతినిధి ఆండ్రూ రోమియో పేర్కొన్నారు. ఈ భారీ పెట్టుబడులు రిపబ్లికన్ పార్టీ సందేశాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు సహాయపడుతున్నాయని చెప్పారు. తద్వారా రిపబ్లికన్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం లభిస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయాల్లో అత్యంత సంపన్నులు భారీగా నిధులు ఖర్చు చేయడంపై శాండర్స్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భారత్లో స్టార్లింక్ ప్రవేశంపై మస్క్ అసంతృప్తి
మరోవైపు, భారత్లో 'స్టార్లింక్' శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవల ప్రవేశంపై ఎలాన్ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దేశంలో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ మార్కెట్లో గుత్తాధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలనుకుంటున్న కొందరు శక్తివంతమైన వ్యాపారవేత్తలు స్టార్లింక్ను అడ్డుకుంటున్నారని మస్క్ ఆరోపించారు. భారతీయులకు చౌకగా, నాణ్యమైన కమ్యూనికేషన్ అందకుండా చేయడం భారత ప్రజలపై జరుగుతున్న పెద్ద నేరమని ఆయన ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు. భారత్లో తమ వ్యాపార ప్రవేశానికి అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించడం చర్చనీయాంశమైంది. దేశంలోని ఉపగ్రహ సమాచార సేవల మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాపార సంస్థలు తమ స్థానాన్ని కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయన్నది మస్క్ వాదిస్తున్నారు.
మస్క్ ఆరోపణలపై భారత కేంద్ర సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ వివరణ ఇచ్చింది. భారతదేశంలో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ రంగానికి సంబంధించి స్పష్టమైన, పారదర్శకమైన, ఎవరికీ మినహాయింపులు లేని నిబంధనలు ఉన్నాయని తెలిపింది. నియమావళికి కట్టుబడి ఉండే ఏ అంతర్జాతీయ లేదా స్వదేశీ సంస్థకైనా నిష్పక్షపాతంగా అనుమతులు ఇస్తామని స్పష్టం చేసింది.
'చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు'- హూతీల దాడులపై ట్రంప్ ఫైర్
ఉగ్రవాద చర్యలను 'మానవాళికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన నేరాలు'గా గుర్తించాలి: భారత్