అమెరికా ఎంబసీపై డ్రోన్ల దాడి- ఆ దేశాలను విడిచి వెళ్లాలని పౌరులకు అగ్రరాజ్యం అడ్వైజరీ

us state department advisory iran
ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 7:43 AM IST

US on Middle East : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ తమ పౌరులకు కీలక అడ్వైజరీ జారీ చేసింది అమెరికా. బహ్రైన్​, కువైట్​, లెబనాన్, ఇరాన్, ఇరాక్​, ఇజ్రాయెల్, గాజా, జోర్డాన్, ఒమన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, యెమెన్​ దేశాల్లోని పౌరులు వెంటనే దేశాలు విడిచిపెట్టాలని సూచించింది.

అమెరికా ఎంబసీపై డ్రోన్ల దాడి
మరోవైపు గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా సౌదీ అరేబియాలోని రియాద్‌లో ఉన్న అమెరికా ఎంబసీపై డ్రోన్ల దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో భవనం స్వల్పంగా దెబ్బతింది. రెండు డ్రోన్లతో అమెరికా దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి జరిగిందని సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఈ క్రమంలో మంటలు వ్యాపించాయని వెల్లడించింది. భవనం స్వల్పంగా దెబ్బతిందని ఎవరికి గాయాలు కాలేదని వివరించింది. తాజా దాడి నేపథ్యంలో జెడ్డా, దహ్రాన్‌, రియాద్‌లోని అమెరికన్లు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని సౌదీ అరేబియాలోని అమెరికా ఎంబసీ పేర్కొంది. ఖతర్‌లోని ఇంధన కేంద్రంపైనా దాడి జరిగినట్లు తెలిసింది. బహ్రెయిన్‌, ఇరాక్‌లోని సైనిక స్థావరాలపైనా ఇరాన్ దాడి చేసినట్లు సమాచారం.

ఇరాన్‌లో 49 మంది అత్యున్నత స్థాయి నేతలను మట్టుబెట్టాం: కరోలిన్‌ లీవిట్‌
అటు ఇరాన్‌పై దాడుల వివరాలను వెల్లడించిన అమెరికా శ్వేతసౌధం ప్రతినిధి కరోలిన్ లీవిట్ ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన 49 మంది అత్యున్నత స్థాయి నేతలను "ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ" ద్వారా మట్టుబెట్టినట్లు ప్రకటించారు. ఒమన్ గల్ఫ్‌లో ఉన్న ఇరాన్‌కు చెందిన 11 యుద్ధ నౌకలను అమెరికా దళాలు ముంచేశాయని తెలిపారు. మరోవైపు ఇరాన్‌ దాడుల్లో ఇప్పటివరకూ ఆరుగురు అమెరికా సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

US ON MIDDLE EAST
US STATE DEPARTMENT ADVISORY IRAN

