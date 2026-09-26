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నెక్ట్స్​ లెవల్​లో భారత్​- అమెరికా ట్రేడ్ డీల్​- తుది అంశాలపైనే కసరత్తు!

అక్టోబర్‌లో భారత్‌కు మార్కో రూబియో- తుది ముసాయిదాపై కీలక ముందడుగు?- IMECపై అమెరికా ఆసక్తి- మధ్యప్రాచ్య పరిణామాలతో పనులకు ఆటంకాలు

Us India Trade Deal
అమెరికా-భారత్ మధ్య కుదరనున్న వాణిజ్య ఒప్పందం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 11:31 AM IST

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Us India Trade Deal : భారత్-అమెరికా మధ్య ప్రతిపాదిత ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందం చర్చలు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన ఓ సీనియర్ అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన పనులు 90 శాతానికి పైగా పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం కొన్ని తుది అంశాలపైనే ఇరు దేశాల మధ్య చర్చలు జరుగుతున్నాయి. గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్యం అత్యంత క్లిష్టమైన సవాలుతో కూడిన అంశంగా కొనసాగిందని అధికారి తెలిపారు. ప్రతిపాదిత ఒప్పందం విజయవంతమైతే ఇరు దేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మరో స్థాయికి చేరుకుంటాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

"ఇది అమెరికా-భారత్ సంబంధాలను నిజంగానే మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. వాణిజ్యపరంగా గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా మేము సాధించలేకపోయిన స్థాయికి ఇది చేరువ చేస్తుంది. సంబంధాల్లో ఇది ఎప్పుడూ అత్యంత క్లిష్టమైన అంశంగా ఉంటూ వచ్చింది. అందుకే మేము లక్ష్యానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నామని భావిస్తున్నాను. అందుకే దీనికి సంబంధించి ఏదైనా శుభవార్తను మీరు వింటారని అశిస్తున్నాను."
- అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ సీనియర్ అధికారి

అక్టోబర్‌లో రూబియో భారత్ పర్యటన
కాగా అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో అక్టోబర్‌లో భారత్‌లో పర్యటించనున్నట్లు సీనియర్ అధికారి తెలిపారు. ఈ పర్యటన ఇరు దేశాల మధ్య పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యతకు, రక్షణ, సాంకేతిక రంగాల్లో కొనసాగుతున్న సహకారానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. వాణిజ్య ఒప్పందానికి సంబంధించిన తుది ముసాయిదాపై ఈ పర్యటనలో కీలక ముందడుగు పడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. మరోవైపు ఫ్లోరిడా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ డిసెంబర్‌లో అమెరికా వెళ్లనున్నట్లు తెలిపారు. మోదీ పర్యటన సందర్భంగా వాణిజ్యంతో పాటు ఇతర వ్యూహాత్మక రంగాల్లోనూ కొన్ని కీలక ప్రకటనలు వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారి వెల్లడించారు.

క్వాడ్‌పై అమెరికా దృష్టి
2026 మే 26న దిల్లీలో జరిగిన 11వ క్వాడ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం ఈ కూటమి చరిత్రలో కీలక మైలురాయిగా నిలిచిందని సీనియర్ అధికారి పేర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది విదేశాంగ మంత్రులు సమావేశం కావడం ఇది మూడవసారని అన్నారు. ఇది గతంలో ఎన్నడూ జరగని ఒక ప్రత్యేకమైన విషయమని చెప్పారు. ఇండో-పసిఫిక్ ప్రాంత భద్రతకు భారత్, అమెరికా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా ఇస్తున్న ప్రాధాన్యతను ఇది స్పష్టం చేస్తోందని అన్నారు. రానున్న పరిణామాలను గమనించాలని పేర్కొంటూ, క్వాడ్ దేశాల సమావేశాల నుంచి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారి తెలిపారు.

IMECపై అమెరికా ఆసక్తి
ఇండియా-మిడిల్ ఈస్ట్-యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్‌ (IMEC) ప్రాజెక్టుపైనా అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు అమెరికా, భారత్‌కు అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశమని తెలిపారు. మధ్యప్రాచ్యంలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల కారణంగా IMEC పనులకు ఆటంకాలు ఏర్పడ్డాయని, ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు స్థిరపడితే ప్రాజెక్టు పనులు తిరిగి వేగం పుంజుకుంటాయని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్-గాజా మధ్య కొనసాగిన ఉద్రిక్తతలు ప్రాజెక్టు పనులకు విరామం కలిగించాయని అధికారి తెలిపారు. అలాగే ఇరాన్, 'ఆపరేషన్ మిడ్‌నైట్ హ్యామర్' వంటి పరిణామాలు కూడా పనులపై ప్రభావం చూపాయని పేర్కొన్నారు. IMEC ప్రధానంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు కావడంతో అక్కడి పరిస్థితులు కుదుటపడిన తర్వాత పనులు వేగంగా ముందుకు సాగుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇంధన అవసరాలపై భారత్‌తో సహకారం
భారత్‌కు భారీ స్థాయిలో ఇంధన అవసరాలు ఉన్నందున, తన ఇంధన వనరులను వైవిధ్యపరచుకునే మార్గాలను భారత్ చాలాకాలంగా అన్వేషిస్తోందని అమెరికా ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. ఆ అవసరాలను తీర్చేందుకు అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా, న్యూయార్క్‌లో జరిగిన భారత్-గల్ఫ్ సహకార మండలి త్రైమాసిక సమావేశంలో ఇరు పక్షాలు తమ ఉమ్మడి కార్యాచరణ ప్రణాళిక అమలును సమీక్షించాయి. పశ్చిమాసియాలోని పరిస్థితులతో పాటు అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో వాణిజ్య నౌకాయానానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై చర్చించాయి. ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపైనా ఇరు పక్షాలు చర్చించినట్లు సమాచారం.

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