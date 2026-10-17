భారత్కు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించేందుకు సిద్ధం: రిలయన్స్ కౌంటర్పై స్పందించిన 'స్టార్లింక్'
రిలయన్స్ ప్రకటనపై 'స్టార్లింక్' స్పందించింది. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలను పాటిస్తామని చెప్పింది. ఆ దిశగానే మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నామని వివరించింది.
Published : October 17, 2026 at 7:00 AM IST
Starlink On Reliance Response : శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్కు సంబంధించి దేశీయ దిగ్గజం రిలయన్స్- ఎలాన్ మస్క్ ఆధ్వర్యంలోని 'స్టార్లింక్' మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. భారత మార్కెట్లో తాము 'స్టార్లింక్'తో పోటీకి సిద్ధమే అని రిలయన్స్ శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటన వచ్చిన కొద్ది గంటల్లోనే 'స్టార్లింక్' స్పందించింది. భారత్లో అత్యంత వేగవంతమైన శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రకటించింది. గత ఐదేళ్లుగా భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలకు, భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగానే మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నట్లు ఆ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది.
"భారత వినియోగదారుల డేటాను అత్యంత సురక్షితంగా నిర్వహించేందుకు దేశీయంగానే డెడికేటెడ్ సిస్టమ్లు, గేట్వేలు, నెట్వర్క్ మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశాం. భారత ప్రభుత్వ నిబంధనలకు కట్టుబడి సేవలు అందించడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం" అని స్టార్లింక్ ఎక్స్ పోస్టులో వెల్లడించింది. స్టార్లింక్ తన పోస్టులో ఎక్కడా రిలయన్స్ పేరును గానీ, ఎలాన్ మస్క్ను గానీ ప్రత్యక్షంగా ప్రస్తావించలేదు. అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా స్పేస్ఎక్స్ సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్ భారత్లో తన సంస్థ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకుంటున్నారంటూ రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీని ఉద్దేశించి వరుస విమర్శలు గుప్పించారు. అంబానీ 'భారత్కు అసలైన బాస్' అంటూ మస్క్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి.
We have worked closely with regulators, industry and operators in India for 5+ years, and built a network of dedicated systems, gateways, and other infrastructure all in-country to exclusively serve Indian traffic safely and securely - and all with the requisite government approvals. Starlink is ready to connect India with high-speed internet.— Starlink (@Starlink) October 16, 2026
ఆ విమర్శలపై స్పందించిన రిలయన్స్ భారత్లో పెట్టుబడులను, ఆవిష్కరణలను ఎప్పుడూ స్వాగతిస్తామని చెప్పింది. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ల రంగంలోకి స్టార్లింక్ రావడాన్ని తాము ఆహ్వానిస్తున్నామని, అయితే దేశీయ చట్టాలు, నిబంధనలను అందరూ పాటించాల్సిందేనని రిలయన్స్ తేల్చిచెప్పింది. భారత మార్కెట్, తమ సంస్థపై వస్తున్న వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో రిలయన్స్ ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. పోటీకి తాము ఎప్పుడూ భయపడలేదని రియలన్స్ చెప్పింది. 2016లో టెలికాం రంగంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు జియో వద్ద ఒక్క వినియోగదారుడు కూడా లేడని, కానీ పదేళ్ల వ్యవధిలోనే 53 కోట్ల మందికి పైగా వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నామని వివరించింది. భారతీయులకు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, అతి చవకైన డేటాను అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. పోటీ ఎప్పుడైనా సేవల్లో నాణ్యతను పెంచుతుందని అభిప్రాయపడింది. శాటిలైట్ రంగంలోకి స్టార్లింక్ సేవలను స్వాగతిస్తున్నామని, అయితే జియోతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ భారత చట్టాలకు కట్టుబడి సేవలు అందించాల్సిందేనని వ్యాఖ్యానించింది.
గుత్తాధిపత్యానికి తావులేదు: కేంద్రం
మస్క్ చేసిన ఆరోపణలపై కేంద్ర కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా స్పందించారు. శాటిలైట్ టెలికాం రంగంలో ఏ ఒక్కరి గుత్తాధిపత్యానికి తావులేదని స్పష్టం చేశారు. వ్యాపార లైసెన్సుల కోసం ఇప్పటికే ముగ్గురు ప్రధాన పోటీదారులు రేసులో ఉన్నారని ఆయన వెల్లడించారు. శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవల ధరలు, స్పెక్ట్రమ్ కేటాయింపులకు సంబంధించిన నిబంధనలపై ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయానికి వచ్చిందన్నారు. లైసెన్స్ పొందే ఆపరేటర్లు ఎవరైనా అది స్టార్లింక్ అయినా, జియో అయినా లేదా మరేదైనా విదేశీ సంస్థ అయినా భారత భద్రతా ప్రమాణాలను పూర్తిస్థాయిలో పాటిస్తేనే సేవలు ప్రారంభించడానికి అనుమతి ఇస్తామన్నారు.
ఒప్పందం ఉంటుందా?
2025 మార్చిలో రిలయన్స్ జియో, ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ (స్టార్లింక్) మధ్య ఒక వ్యూహాత్మక ఒప్పందం కుదిరింది. భారత్లో స్టార్లింక్ సేవలకు అవసరమైన హార్డ్వేర్ కిట్లు, డిషెస్, రౌటర్లను రిలయన్స్ జియో తన రిటైల్ స్టోర్లు, ఆన్లైన్ మార్కెట్ల ద్వారా విక్రయించడానికి ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. వినియోగదారులకు స్టార్లింక్ పరికరాల ఇన్స్టాలేషన్లో సహాయం అందించడంతో పాటు, కస్టమర్ కేర్ సేవలను కూడా అందించాలన్న అంశం కూడా ఈ ఒప్పందంలో ఉంది. ప్రస్తుతం ఇరు సంస్థల మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఒప్పందం ఉన్నట్టా? లేనట్టా? అన్న అంశంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
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