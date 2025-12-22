స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలను కూల్చేలా రష్యా సరికొత్త ఆయుధం!- అంతరిక్ష రంగానికి పెను ముప్పు?
రష్యా రూపొందిస్తున్న యాంటీ-శాటిలైట్ ఆయుధం 'జోన్-ఎఫెక్ట్'- వీటితో ప్రమాదం మాత్రం తీవ్రంగానే ఉంటుందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిక
Published : December 22, 2025 at 8:27 PM IST
Russia Attack on Starlink : అంతరిక్షంలో పశ్చిమ దేశాల ఆధిపత్యాన్ని, ముఖ్యంగా టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలే లక్ష్యంగా రష్యా సరికొత్త ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తున్నట్టు నాటోకు చెందిన రెండు నిఘా సంస్థలు అనుమానిస్తున్నాయి. కక్ష్యలోనే ఈ ఉపగ్రహాలను పేల్చే విధంగా సరికొత్త యాంటీ-శాటిలైట్ ఆయుధాన్ని అభివృద్ధి చేస్తోందని పశ్చిమ దేశాల నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించి 'అసోసియేటెడ్ ప్రెస్' వెల్లడించిన నివేదిక అంతర్జాతీయంగా కలకలం రేపుతోంది. లక్షలాది లోహపు గుళికలతో ఒకేసారి అధిక సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలను ధ్వంసం చేసేలా ఓ ఆయుధాన్ని రష్యా రూపొందిస్తున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి. యుద్ధంలో ఉక్రెయిన్ నిలదొక్కుకునేందుకు స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలే కారణమని రష్యా భావించి ఈ ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తున్నట్టు పాశ్చాత్య దేశాలు భావిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సందేహాలు నిజమైతే మాత్రం అంతరిక్ష రంగానికి పెను ముప్పు పొంచి ఉందని హెచ్చరిస్తున్నాయి.
సాధారణంగా ఒక క్షిపణి ఒక ఉపగ్రహాన్ని మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. కానీ రష్యా రూపొందిస్తున్న కొత్త ఆయుధం 'జోన్-ఎఫెక్ట్' పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. ఈ ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే కక్ష్యలోకి లక్షలాది చిన్నపాటి, అత్యంత సాంద్రత కలిగిన లోహపు గుళికలను విడుదల చేస్తుందని సమాచారం. ఈ గుళికలు అంతరిక్షంలో ఒక మేఘంలా వ్యాపించి, ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే వందలాది స్టార్లింక్ ఉపగ్రహాలను ఏకకాలంలో దెబ్బతీస్తాయని నాటో నిఘా సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. ఈ పెల్లెట్లు చాలా చిన్నగా, మిల్లీమీటర్ పరిమాణంలో మాత్రమే ఉంటాయని నిఘా వర్గాల అధ్యయనంలో తేలింది. వీటిని భూమ్మీద గానీ, అంతరిక్షంలో గానీ గుర్తించడం కష్టతరమని పేర్కొన్నాయి. వీటిని ట్రాక్ చేసే అవకాశం లేకపోవడంతో ముప్పును ముందే పసిగట్టలేమని అంచనా వేశాయి. అయితే, వీటితో ప్రమాదం మాత్రం తీవ్రంగానే ఉంటుందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి. ఇలాంటి చిన్న పరిమాణంలో ఉండే శకలం కారణంగా ఇటీవల చైనాకు చెందిన ఓ వ్యోమనౌక దెబ్బతింది. ఫలితంగా భూమ్మీదకు రావాల్సిన ముగ్గురు వ్యోమగాములు సైతం అంతరిక్షంలోనే చిక్కుకుపోయారు.
ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో స్టార్లింక్ ఒక 'వెన్నెముక'లా పనిచేస్తోంది. రష్యా దాడుల వల్ల భూతల ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నా, స్టార్లింక్ ద్వారా ఉక్రెయిన్ తమ కమ్యూనికేషన్ను కాపాడుకోగలుగుతోంది. రష్యా ఒకవేళ 'జోన్-ఎఫెక్ట్' ఆయుధాన్ని వాడితే అతి కెస్లర్ సిండ్రోమ్ ముప్పునకు దారి తీయొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రష్యా ఈ ఆయుధాన్ని ప్రయోగిస్తే అది కేవలం స్టార్లింక్కే కాకుండా మొత్తం అంతరిక్ష రంగానికే ముప్పుగా మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రష్యా, చైనా ఉపగ్రహాలకు కూడా ముప్పు కలుగుతుందని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంతో పాటు చైనా స్పేస్ స్టేషన్కు కూడా ప్రమాదమని హెచ్చరించారు. ఎర్త్ లోవర్ ఆర్బిట్లో లక్ష్యాలను ఛేదించగల సామర్థ్యం ఉన్న ఎస్-500 క్షిపణి వ్యవస్థను తాము మోహరించినట్లు ఇప్పటికే రష్యా ప్రకటించింది. ప్రచ్చన్న యుద్ధ కాలం నాటి ఉపగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసేందుకు 2021లో రష్యా ఓ క్షిపణిని సైతం ప్రయోగించింది. ఈ నేపథ్యంలో రష్యా కొత్త ఆయుధాన్ని తయారు చేస్తున్నట్టు కొన్ని పశ్చిమ దేశాలు భావిస్తుండగా మరికొన్ని దేశాలు ఆ ప్రచారాన్ని కొట్టిపారేస్తున్నాయి.
రష్యాకు ముప్పేనా?
అయితే, ఇలాంటి అయుధంతో అంతరిక్షంలో తీవ్ర గందరగోళం తలెత్తితే అది రష్యాకు కూడా ప్రతికూలంగానే మారుతుందని కొందరు విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. రష్యా, దాని మిత్ర దేశం చైనా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలు, అనేక కంపెనీలు తమ కమ్యూనికేషన్స్, రక్షణ అవసరాల కోసం వేలాది శాటిలైట్లపై ఆధారపడుతున్నాయి. అందువల్ల ఈ ఆయుధాన్ని మాస్కో వినియోగించకుండా అంతర్జాతీయ సమాజం నిరోధించే అవకాశాలున్నాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు.