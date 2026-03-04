శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్ యుద్ధనౌకపై దాడి- 100 మందికి పైగా గల్లంతు
శ్రీలంకలోని గాలే మీదుగా వెళ్తున్న సమయంలో యుద్ధ నౌకపై దాడి
Published : March 4, 2026 at 5:37 PM IST
Iran Ship Sunk in Sri lanka : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న వేళ శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్కు చెందిన యుద్ధనౌక ఐరిస్ డెనాపై దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో 101 మంది గల్లంతు కాగా, 72 మంది గాయపడ్డారని మీడియా వర్గాలు వెల్లడించాయి. బ్రెజిల్, సౌతాఫ్రికాలోని ఇతర పోర్టులకు వెళ్లి వస్తున్న ఐరిస్ డెనా, గత నెల 17న విశాఖలో జరిగిన ఐఎఫ్ఆర్లో పాల్గొంది. అనంతరం ఇరాన్కు తిరుగు ప్రయాణమైంది. ఈ క్రమంలోనే శ్రీలంకలోని గాలే మీదుగా వెళ్తున్న సమయంలో యుద్ధ నౌకపై దాడి జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఐరిస్ డెనాకు రక్షణగా ఐరిస్ మక్రాన్, మరో రక్షణనౌక కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. 32 మందిని కాపాడి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు శ్రీలంక నేవీ పేర్కొంది. ప్రమాద సమయంలో ఐరిస్ డెనా యుద్ధనౌకలో 180 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.
"గాలె తీరానికి 40 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో 'ఐఆర్ఐఎస్ దేనా' అనే ఇరాన్ యుద్ధ నౌక ప్రమాదంలో ఉన్నట్లు శ్రీలంక నౌకాదళానికి సమాచారం వచ్చింది. వెంటనే సహాయక చర్యల కోసం నౌకలు, ఎయిర్ఫోర్స్ విమానాలను పంపించాం. ఈ నౌకలో 180 మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వారిలో దాదాపు 30 మందికి పైగా రక్షించాం" అని విదేశాంగ మంత్రి విజిత హెరాత్ పార్లమెంటులో చెప్పారు.
తమ దేశ దక్షిణ తీరంలో మునిగిపోతున్న ఓ ఇరాన్ యుద్ధ నౌక నుంచి 32 మందిని రక్షించి, ఆసుపత్రిలో చేర్చినట్లు శ్రీలంకకు చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి చెప్పారు. వారిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, ఏడుగురికి అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నామని వివరించారు. ఇంకా కొన్ని ఇరాన్ నావికుల మృతదేహాలు వెలికితీసినట్లు తెలిపారు. మిగతా వారికోసం గాలిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దాడులు అటు ఇరాన్ ప్రతిదాడులతో పశ్చిమాసియా అట్టుడుకున్న వేళ ఈ ఘటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే, నౌక ఎలా దెబ్బతింది? సిబ్బంది ఎలా గాయపడ్డారు? అనే వివరాలు మాత్రం తెలియరాలేదు. కానీ, ఈ నౌకపై జలాంతర్గామి దాడి జరిగిందని, 100 మందికిపైగా గల్లంతయ్యారని, 78 మంది గాయపడ్డారని అంతర్జాతీయ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఇరాన్ కొత్త యుద్ధ నౌకల్లో ఒకటైన 'ఐఆర్ఐఎస్ దేనా' ప్రస్తుతం అమెరికా ఆంక్షల జాబితాలో ఉంది.