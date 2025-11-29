ETV Bharat / international

శ్రీలంకలో దిత్వా తుపాను దెబ్బకు 123 మంది బలి- ఆపరేషన్ సాగర్ బంధుతో భారత్ సాయం

43వేల మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు- ఆపరేషన్ సాగర్ బంధుతో భారత్ సాయం

sri lanka floods 2025
sri lanka floods 2025 (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Sri Lanka Floods 2025 : దిత్వా తుపాను బీభత్సంతో శ్రీలంకలో అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా శ్రీలంక అంతటా ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసనాయకే ప్రకటించారు. విపత్తు కారణంగా ఇప్పటివరకు 123 మంది మరణించగా మరో 130 మంది గల్లంతైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. 35 శాతం గృహాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిందని విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం (DMC) శనివారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, బాధితులను రక్షించేందుకు రెస్క్యూ బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

కొన్ని విమానాలను భారత్‌కు మళ్లింపు
శ్రీలంకలో దిత్వా తుపాను అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తోంది. తుపాను కారణంగా పలు ప్రావిన్సులను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడి భారీగా ఆస్తి నష్టంతోపాటు ప్రాణనష్టం జరిగింది. కొన్నిచోట్ల రవాణా వ్యవస్థ స్తంబించిపోగా మరికొన్ని చోట్ల విద్యుత్‌ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. పలుచోట్ల రైల్వేలైన్లు వరదల్లో మునిగిపోవడంతో రైళ్ల రాకపోకలకు ఆటంకం కలుగుతోంది. కొద్దిరోజులుగా కురుస్తోన్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా అనేక ఇళ్లు ధ్వంసమైనట్లు శ్రీలంక విపత్తు నిర్వహణ కేంద్రం వెల్లడించింది. దిత్వా తుపాను ఉవా ప్రావిన్సులోని బదుల్లా జిల్లాను అతలాకుతలం చేసినట్లు పేర్కొంది. మొనరాగాలా జిల్లాలోని కుంబుక్కన నేషనల్ స్కూల్ పూర్తిగా మునిగిపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. శుక్రవారం కెలాని నది ఒడ్డు మునిగిపోయిందని, వందల మందిని తాత్కాలిక పునరావాసాలకు తరలించామని పేర్కొన్నారు. తుపాను కారణంగా విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలుగుతున్నట్లు చెప్పారు. కొన్ని విమానాలను భారత్‌లోని కొచ్చి, తిరువనంతపురం విమానాశ్రయాలకు దారి మళ్లించినట్లు శ్రీలంక ఎయిర్‌లైన్స్‌ ప్రకటించింది.

శ్రీలంక అంతటా అత్యవసర పరిస్థితి విధింపు
మరోవైపు శ్రీలంక అంతటా అత్యవసర పరిస్థితిని ఆ దేశ ప్రభుత్వం విధించింది. ఈ మేరకు అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిసనాయకే ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేసినట్లు వెల్లడించారు. వరదల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు ఆర్మీ, రెస్క్యూ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 43వేల మందికి పైగా బాధితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు చెప్పారు. కలయోయ ప్రావిన్సులోని ఓ ప్రాంతంలో బస్సులో చిక్కుకున్న 68 మందిని ఆర్మీ బృందాలు రక్షించినట్లు పేర్కొన్నారు. వరదల్లో బస్సు మునిగిపోవడంతో దాని పైకప్పు ఎక్కిన ప్రయాణికులు దాదాపు 29 గంటల పాటు అక్కడే చిక్కుకున్నారు.

ఆపరేషన్ సాగర్ బంధుతో భారత్ సాయం
అటు వరదలతో అతలాకుతలమైన శ్రీలంకకు భారత్ ఆపన్న హస్తం అందించింది. ఆపరేషన్ సాగర్ బంధు పేరుతో ఆహార పదార్థాలు సహా ఇతర సహాయ సామగ్రిని కొలంబోకు తరలించింది. వాయుసేనకు చెందిన సీ130 సైనిక రవాణా విమానంతో పాటు నావికా దళానికి చెందిన ఐఎన్​ఎస్ విక్రాంత్, ఐఎన్​ఎస్ ఉదయ్​గిరి ఇందులో పాలుపంచుకుంటున్నాయి. సీ130 సైనిక రవాణా విమానంలో 21 టన్నుల సామగ్రిని కొలంబోకు తరలించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు 80 మంది ఎన్డీఆర్​ఎఫ్ సిబ్బందిని కూడా భారత్, శ్రీలంకకు తరలించింది.

