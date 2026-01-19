గ్రీన్ల్యాండ్ వివాదం- ట్రంప్ను కలవనున్న రుట్టే- డెన్మార్క్కు యూరప్ సంపూర్ణ మద్దతు
Published : January 19, 2026 at 7:29 AM IST
Trump Denmark Greenland Issue : గ్రీన్ల్యాండ్ అంశం అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో మరోసారి దుమారం రేపుతోంది. నాటో సెక్రటరీ జనరల్ మార్క్ రుట్టే ఆదివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో గ్రీన్ల్యాండ్, ఆర్కిటిక్ భద్రతా పరిస్థితులపై ఫోన్లో చర్చించారు. ఈ సంభాషణ వివరాలను రుట్టే వెల్లడించకపోయినా, ఈ వారం దావోస్లో ట్రంప్ను కలవనున్నట్లు తెలిపారు. "గ్రీన్ల్యాండ్, ఆర్కిటిక్ భద్రతపై అధ్యక్షుడితో మాట్లాడాను. ఈ అంశంపై కలిసి పని కొనసాగిస్తాం. దావోస్లో ఆయనను కలవడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను" అంటూ రుట్టే ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
ఏకమైన యూరోపియన్ దేశాలు
ఇదిలా ఉండగా, గ్రీన్ల్యాండ్ను కొనుగోలు చేయాలన్న తన డిమాండ్కు యూరోపియన్ దేశాలు అంగీకరించకపోతే టారిఫ్లు విధిస్తామంటూ ట్రంప్ చేసిన హెచ్చరికలపై యూరప్ గట్టిగా స్పందిస్తోంది. డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్కు మద్దతుగా పలు యూరోపియన్ దేశాలు ఏకమయ్యాయి. డెన్మార్క్ విదేశాంగ శాఖ విడుదల చేసిన సంయుక్త ప్రకటనలో డెన్మార్క్, ఫిన్లాండ్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, స్వీడన్, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ దేశాలు పూర్తి సంఘీభావం ప్రకటించాయి.
Joint statement by Denmark, Finland, France, Germany, the Netherlands, Norway, Sweden, and the United Kingdom 👇 pic.twitter.com/Gxf3F1Dc3p— Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) January 18, 2026
Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week.— Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026
ఈ ప్రకటనలో ఆర్కిటిక్ ఎండ్యూరెన్స్ అనే ముందస్తుగా సమన్వయపరిచిన డానిష్ సైనిక విన్యాసం ఎవరికీ ముప్పు కాదని స్పష్టం చేశారు. నాటో సభ్యదేశాలుగా ఆర్కిటిక్ భద్రతను సంయుక్త ట్రాన్స్అట్లాంటిక్ ప్రయోజనంగా బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. సార్వభౌమత్వం, భౌగోళిక సమగ్రత సూత్రాల ఆధారంగా సంభాషణకు సిద్ధమని, అయితే టారిఫ్ బెదిరింపులు ట్రాన్స్అట్లాంటిక్ సంబంధాలను దెబ్బతీసి ప్రమాదకరమైన దిగజారుడికి దారి తీస్తాయని హెచ్చరించారు.
ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దారి తీస్తాయ్!
జర్మన్ చాన్సలర్ ఫ్రెడ్రిక్ మెర్జ్ కూడా ఇదే అంశంపై స్పందించారు. "డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్ ప్రజలతో మేం ఐక్యంగా ఉన్నాం. నాటో సభ్యదేశంగా ఆర్కిటిక్ భద్రతను పంచుకున్న ప్రయోజనంగా చూస్తున్నాం. టారిఫ్ బెదిరింపులు ట్రాన్స్అట్లాంటిక్ సంబంధాలను దెబ్బతీసి ప్రమాదకర పరిస్థితులకు దారి తీస్తాయి" అంటూ ఆయన ‘ఎక్స్’లో పేర్కొన్నారు.
జాతీయ భద్రత కారణంగానే!
ట్రంప్ శనివారం యునైటెడ్ కింగ్డమ్ సహా యూరోపియన్ దేశాలపై టారిఫ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. గ్రీన్ల్యాండ్ను కొనుగోలు చేసేందుకు ఒప్పుకోకపోతే, 2026 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10 శాతం టారిఫ్లు, జూన్ 1 నుంచి వాటిని 25 శాతానికి పెంచుతామని ప్రకటించారు. "డెన్మార్క్ ఎన్నేళ్లుగా అమెరికా మద్దతు పొందింది. ఇప్పుడు గ్రీన్ల్యాండ్ను తిరిగి ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చింది" అంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. జాతీయ భద్రత కారణంగానే ఈ నిర్ణయమని, గ్రీన్ల్యాండ్పై చైనా, రష్యాల ఆసక్తి పెరుగుతోందని ఆయన వాదించారు.
అన్ని వస్తువులపై 10 శాతం టారిఫ్స్
ట్రంప్ ప్రస్తావించిన దేశాల్లో డెన్మార్క్, నార్వే, స్వీడన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, నెదర్లాండ్స్, ఫిన్లాండ్ ఉన్నాయి. "2026 ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఈ దేశాల నుంచి అమెరికాకు వచ్చే అన్ని వస్తువులపై 10 శాతం టారిఫ్ విధిస్తాం. జూన్ 1 నుంచి ఇది 25 శాతానికి పెరుగుతుంది. గ్రీన్ల్యాండ్ను పూర్తిగా కొనుగోలు చేసే ఒప్పందం కుదిరే వరకు ఈ టారిఫ్లు కొనసాగుతాయి" అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
అయితే డెన్మార్క్, గ్రీన్ల్యాండ్ నేతలు ఈ ప్రతిపాదనను స్పష్టంగా తిరస్కరించారు. గ్రీన్ల్యాండ్ ఒక అర్ధస్వాయత్త ప్రాంతమని, తమ స్వయంకల్పిత హక్కులు అనివార్యమని వారు పేర్కొన్నారు. గ్రీన్ల్యాండ్ వ్యూహాత్మక స్థానం, ఖనిజ వనరులు అమెరికా భద్రతకు కీలకమన్న వాషింగ్టన్ వాదనల మధ్య ఈ వివాదం నాటో భవితవ్యంపై కూడా ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. కొంతమంది యూరోపియన్ నేతలు అమెరికా గ్రీన్ల్యాండ్ను బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే నాటోకే ముప్పు ఏర్పడవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
