అమెరికాపై మాకు అసలు లేదు- మోసం చేస్తే పూర్తి స్థాయి ప్రతిదాడికి సిద్ధం: ఇరాన్ హెచ్చరిక
అమెరికాపై 'జీరో ట్రస్ట్' ఉందన్న ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్- ఒప్పందాన్ని అమెరికా ఉల్లంఘిస్తే పూర్తి స్థాయి రక్షణ చర్యలకు సిద్ధమని స్పష్టం
Published : July 11, 2026 at 7:03 AM IST
Iran On US : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. గత నెలలో రెండు దేశాల మధ్య కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాన్ని (ఎంఓయూ) అమెరికా ఉల్లంఘిస్తే పూర్తి స్థాయి రక్షణ చర్యలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘర్ ఘాలిబాఫ్ స్పష్టం చేశారు. అమెరికాపై తమకు ఏమాత్రం నమ్మకం లేదని, ఈ విషయాన్ని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్తో జరిగిన చర్చల్లోనే నేరుగా చెప్పానని ఆయన వెల్లడించారు.
ఇండోనేసియా పీపుల్స్ కన్సల్టేటివ్ అసెంబ్లీ స్పీకర్ అహ్మద్ ముజానీతో సమావేశమైన అనంతరం ఘాలిబాఫ్ టెలిగ్రామ్లో చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అమెరికాతో చర్చలు జరపాలంటే ముందుగా యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉండాల్సిందేనని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ తన దేశ రక్షణ సన్నాహాలను ఎప్పుడూ ఆపలేదని, అమెరికా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించే క్షణం నుంచి పూర్తి స్థాయి రక్షణ చర్యలు చేపడతామని, తమ దేశ హక్కులను కాపాడేందుకు గట్టిగా నిలబడతామని స్పష్టం చేశారు.
ఘాలిబాఫ్ వ్యాఖ్యలు వెలువడటానికి కొద్దిసేపటి ముందే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ అభ్యర్థన మేరకు చర్చలు కొనసాగించేందుకు అమెరికా అంగీకరించిందని తెలిపారు. అయితే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ఇక ముగిసిపోయిందని అమెరికా ఇప్పటికే ఇరాన్కు స్పష్టంగా చెప్పిందని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ పరిణామాల మధ్య ఖతార్కు చెందిన మధ్యవర్తుల బృందం ఇరాన్కు చేరుకుంది. అమెరికా సమన్వయంతోనే ఈ పర్యటన జరుగుతోందని అంతర్జాతీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, తిరిగి చర్చలు ప్రారంభించే దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. రెండు దేశాల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలకు మార్గం సుగమం చేయడమే ఈ సంప్రదింపుల ప్రధాన ఉద్దేశంగా భావిస్తున్నారు.
అయితే ఒకవైపు చర్చలకు సిద్ధమని చెబుతున్న అమెరికా, మరోవైపు ఇరాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతోంది. హోర్ముజ్ జలసంధిలో అంతర్జాతీయ నౌకాయానంపై ఇరాన్ మళ్లీ దాడులకు పాల్పడిందని ఆరోపిస్తూ అమెరికా కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. దుబాయ్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఇరాన్కు చెందిన ఆర్థిక వ్యవహారాల నిర్వాహకుడు అలీ అన్సారీపై అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ ఆంక్షలు ప్రకటించింది. ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకుడు మొజ్తబా ఖమేనీతో పాటు పలువురు కీలక పాలకవర్గ నేతలకు అన్సారీ ప్రధాన ఆర్థిక సహాయకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారని అమెరికా ఆరోపించింది.
అమెరికా ట్రెజరీ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో అలీ అన్సారీ భారీ స్థాయిలో ప్రభుత్వ నిధులను దుర్వినియోగం చేసి విదేశాల్లో విస్తృతంగా రియల్ ఎస్టేట్, వాణిజ్య పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు పేర్కొంది. ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా ఇరాన్ పాలకవర్గానికి, ముఖ్యంగా సుప్రీం లీడర్ కార్యాలయంలోని ఉన్నతాధికారులకు, అలాగే ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ)కు ప్రయోజనం చేకూర్చినట్లు ఆరోపించింది. ఇరాన్ ప్రజల సొమ్మును విదేశీ ఆస్తులుగా మార్చి పాలకవర్గం సంపదను పెంచేందుకు అన్సారీ కీలక పాత్ర పోషించాడని అమెరికా తెలిపింది. తనకు ఉన్న రాజకీయ సంబంధాలను ఉపయోగించుకుని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడుల నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని ఆరోపించింది.
అమెరికా ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ కూడా ఈ చర్యలను సమర్థించారు. ఇరాన్ పాలకవర్గాన్ని ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ నుంచి పూర్తిగా వేరు చేయడానికి అమెరికా వద్ద ఉన్న ప్రతి సాధనాన్ని వినియోగిస్తామని ఆయన తెలిపారు. పాలకవర్గానికి సంబంధించిన విదేశీ ఆస్తులను ఇరాన్ ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం భద్రపరుస్తామని పేర్కొన్నారు. మొత్తంగా చూస్తే ఒకవైపు ఇరాన్-అమెరికా మధ్య చర్చలు పునఃప్రారంభం చేసే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు పరస్పర ఆరోపణలు, ఆంక్షలు, హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి అమెరికాపై తమకు ఎలాంటి విశ్వాసం లేదని ఇరాన్ స్పష్టంగా ప్రకటించడం, అమెరికా కూడా కాల్పుల విరమణ ముగిసిందని ప్రకటించడం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. ఇదే సమయంలో హోర్ముజ్ జలసంధి భద్రత, కొత్త ఆర్థిక ఆంక్షలు, మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు వంటి పరిణామాలు పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో పరిస్థితులను మరింత సున్నితంగా మారుస్తున్నాయి.
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