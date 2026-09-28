అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో సరికొత్త అధ్యాయం- కక్ష్యలోకి దూసుకెళ్లిన స్పేస్ఎక్స్ స్టార్షిప్- తొలిసారి భూమి కక్ష్యలోకి!
తొలిసారి భూమి కక్ష్యలోకి స్టార్షిప్ను పంపేందుకు స్పేస్ఎక్స్ ప్రయోగం- 26 కొత్త స్టార్లింక్ V3 ఉపగ్రహాలను అంతరిక్ష కక్ష్యలో మోహరింపు- భవిష్యత్తులో చంద్రుడు, అంగారకుడి ప్రయాణాలకు స్టార్ షిప్ కీలకం కావొచ్చని అంచనా
Published : September 28, 2026 at 8:01 PM IST
Space X Starship Orbital Mission : అంతరిక్ష పరిశోధనలో మరో కీలక అడుగు వేసేందుకు దిగ్గజ పారిశ్రామిక వేత్త ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ సిద్ధమైంది. అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఉన్న స్టార్ బేస్ నుంచి ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ, శక్తిమంతమైన రాకెట్గా పేర్కొనే స్టార్షిప్ను ప్రయోగించింది. ఈ ప్రయోగం స్టార్షిప్ అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిగా భావిస్తున్నారు. మానవాళిని అంగారక గ్రహం, చందమామవైపు నడిపించే దిశగా వేసిన అతిపెద్ద అడుగుగా చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు అంతరిక్ష పరిశోధనా రంగంలోనే ఎవరూ వెళ్లని సరికొత్త తీరాలకు ప్రయాణం ప్రారంభమైందని స్పేస్ఎక్స్ ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా తొలిసారి స్టార్ షిప్ను భూమి చుట్టూ ఉన్న కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టే లక్ష్యంతో ఆ మిషన్ చేపట్టారు. ఇక 407 అడుగుల ఎత్తు ఉండే స్టార్ షిప్లో 2 ప్రధాన భాగాలు ఉన్నాయి. దిగువన ఉండే సూపర్ హెవీ బూస్టర్, పైభాగంలోని షిప్ రెండింటినీ పూర్తిగా, మరింత వేగంగా తిరిగి వినియోగించుకునేలా స్పేస్ఎక్స్ రూపొందిస్తోంది. రాకెట్ను పలు మార్లు వినియోగించుకునే సామర్థ్యాన్ని అంతరిక్ష ప్రయోగాల భవిష్యత్తు రంగంలో అత్యంత కీలకమైన సాంకేతికతగా కంపెనీ అభివర్ణిస్తోంది.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026
26 స్టార్లింక్ వీ3 ఉపగ్రహాలు
ఈ ప్రయోగంలో మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. తొలిసారిగా 26 స్టార్లింక్ V3 ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి పంపనున్నారు. ఇవి స్టార్లింక్ నెట్వర్క్కు నెక్ట్స్ జనరేషన్ ఉప్రగహాలు. సామర్థ్యం, డేటా, విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో వీటిని గణనీయంగా మెరుగుపరిచినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఒక్కో వీ3 ఉపగ్రహం 1 TBPS డౌన్లింక్, 160 Gbps అప్లింక్ సామర్థ్యాన్ని అందించేలా రూపొందించారు. స్టార్లింక్ V2 తో పోలిస్తే డౌన్లింక్ సామర్థ్యం సుమారు 10 రెట్లు, అప్లింక్ సామర్థ్యం 22 రెట్లు పెరుగుతుందని కంపెనీ తెలిపింది. దీని ద్వారా ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ వేగం, సేవలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని స్పేస్ఎక్స్ చెబుతోంది.
దాదాపు 10 గంటల ప్రయాణం
స్టార్షిప్ తొలి ఆర్బిటల్ మిషన్లో సుమారు 275 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రయాణించి భూమి చుట్టూ దాదాపు 6 సార్లు తిరిగేలా ప్లాన్ చేశారు. మొత్తం ప్రయాణం దాదాపు 10 గంటల పాటు కొనసాగేలా మిషన్ను రూపొందించారు. అనంతరం స్టార్ షిప్ను చిలీకి పశ్చిమాన పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ల్యాండ్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. సూపర్ హెవీ బూస్టర్ విషయంలో ప్రయోగం, పైకి వెళ్లే దశ, స్టేజ్ సెపరేషన్, బూస్ట్బ్యాక్ బర్న్ అండ్ ల్యాండింగ్ బర్న్ వంటి కీలక దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం దీని ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఉన్నాయి. గత ప్రయోగంలో తలెత్తిన సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్లో పలు మార్పులు చేసినట్లు స్పేస్ఎక్స్ తెలిపింది.
స్టార్షిప్పై దశలో కూడా కీలక లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. తొలిసారి ఆర్బిటల్ ఇన్సర్షన్, 26 స్టార్ లింక్ V3 ఉపగ్రహాల విడుదల, అంతరిక్షంలో ఒక రాఫ్టర్ ఇంజిన్తో డీ ఆర్బిట్ బర్న్, రీ ఎంట్రీ, పసిఫిక్ సముద్రంలో స్ప్లాష్డౌన్ వంటివి ఉన్నాయి. అయితే కక్ష్యలోకి ప్రవేశించే ముందుగా మిషన్ కంట్రోల్ బృందం కీలక హార్డ్వేర్లో తగినంత భద్రతా సామర్థ్యం ఉందని నిర్ధరించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మిషన్ చివర్లో డీ ఆర్బిట బర్న్ నిర్వహించడానికి అవసరమైన వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధరణ అయ్యాకే ఆర్బిట్లోకి ప్రవేశించే బర్న్ను చేపట్టేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.
ప్రత్యేక కెమెరాలతో చిత్రాలు
స్టార్ షిప్ నుంచి విడిపోయిన తర్వాత స్టార్లింక్ V3 ఉపగ్రహాలు తమ యాంటెన్నాలను విప్పుకొని, సోలార్ అరేలను అమర్చుకుంటాయి. తర్వాత రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, లేజర్ లింకుల ద్వారా భూమిపై ఉన్న వ్యవస్థలతో స్టార్లింక్ నెట్వర్క్లోని ఇతర ఉపగ్రహాలతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటాయి. తర్వాత ఆన్బోర్డ్ థ్రస్టర్లతో తమ కక్ష్యలను క్రమంగా పెంచుకుంటాయి. 3 స్టార్ లింక్ ఉపగ్రహాలకు ప్రత్యేక కెమెరాలను అమర్చారు. ఇవి స్టార్షిప్ హీట్ షీల్డ్ను పరిశీలించి చిత్రాల్ని భూమిపైకి పంపుతాయి. భవిష్యత్ మిషన్లలో స్టార్షిప్ తిరిగి ప్రయోగ కేంద్రానికి వచ్చేలా ల్యాండ్ చేయడానికి ముందు హీట్ షీల్డ్ పరిస్థితిని అంచనా వేసే సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయడంలో ఈ డేటా ఉపయోగపడనుంది.
స్టార్షిప్ను పునర్వినియోగించగల రాకెట్గా అభివృద్ధి చేయడమే స్పేస్ ఎక్స్ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ టెక్నాలజీ విజయవంతమైతే భవిష్యత్తులో అంతరిక్ష ప్రయాణాల ఖర్చు, సామర్థ్యం తగ్గే అవకాశం ఉందని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఇది చంద్రుడిపై మానవ కార్యకలాపాల్ని విస్తరించడంతో పాటుగా భవిష్యత్తులో అంగారకుడిపై మానవుల్ని పంపడం వంటి భారీ లక్ష్యాలకు కూడా స్టార్షిప్ ఉపయోగపడుతుందని స్పేస్ ఎక్స్ భావిస్తోంది.
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