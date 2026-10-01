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అంతరిక్షంలోకి 'లక్కీ 13'- భార్య ప్రసవ సమయంలో స్పేస్‌లోనే కెనడా వ్యోమగామి

ఆరు నెలల మిషన్ కోసం నలుగురు వ్యోమగాముల ప్రయాణం- క్రూ-13కు నాయకత్వం వహించిన తొలి నల్లజాతి మహిళగా జెస్సికా వాట్కిన్స్- నవంబర్‌లో మూడో బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్న జోషువా కుట్రిక్ భార్య

SpaceX Crew-13 Launch
నలుగురు వ్యోమగాములు (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 10:50 PM IST

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SpaceX Crew-13 Launch : అంతరిక్ష ప్రయాణం అంటేనే ఎన్నో సవాళ్లు. భూమికి వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. కుటుంబానికి దూరంగా నెలల తరబడి గడపాలి. ఇలాంటి సమయంలో ఇంట్లో ఒక ముఖ్యమైన వేడుక లేదా జీవితంలో మరిచిపోలేని ఘటన జరిగితే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఓ కెనడా వ్యోమగామి అలాంటి అనుభవాన్నే ఎదుర్కోబోతున్నారు. ఆయన అంతరిక్షంలో ఉండగానే భార్య మూడో బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నారు.

నాసా కోసం స్పేస్‌ఎక్స్ చేపట్టిన తాజా అంతరిక్ష మిషన్‌లో నలుగురు వ్యోమగాములు గురువారం అంతరిక్షంలోకి బయలుదేరారు. ఈ బృందానికి అమెరికా వ్యోమగామి జెస్సికా వాట్కిన్స్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటు నాసా వ్యోమగామి ల్యూక్ డెలానీ, కెనడాకు చెందిన జోషువా కుట్రిక్, రష్యాకు చెందిన సెర్గీ టెర్యాట్యానికోవ్ ఉన్నారు. కేప్ కెనవరల్ స్పేస్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నుంచి ఉదయం సమయంలో వీరి ప్రయాణం మొదలైంది. వాస్తవానికి ఈ ప్రయోగం మూడు వారాల క్రితమే జరగాల్సి ఉంది. అయితే వ్యోమనౌకలో ఇంధన వ్యవస్థకు సంబంధించిన లీకేజీని గుర్తించడంతో ప్రయోగాన్ని వాయిదా వేశారు. సమస్యను సరిచేసిన తర్వాత తాజాగా ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించారు.

ఆ నలుగురు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో దాదాపు ఆరు నెలలు గడపనున్నారు. అక్కడ ఇప్పటికే ఫిబ్రవరి నుంచి ఉన్న నలుగురు వ్యోమగాముల స్థానంలో వీరు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. అంతరిక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవడానికి ఈసారి స్పేస్‌ఎక్స్ వ్యోమనౌకకు సుమారు ఎనిమిది గంటల సమయం మాత్రమే పడుతుంది. కంపెనీ నాసా కోసం చేపట్టిన మానవ సహిత ప్రయోగాల్లో ఇది 13వది. 2020లో నిర్వహించిన పరీక్షా ప్రయోగాన్ని లెక్కలోకి తీసుకోలేదు.

ఈ మిషన్‌కు ‘క్రూ-13’ అనే పేరు పెట్టారు. అపోలో-13 మిషన్‌కు గుర్తుగా ఈ బృందం తమ మిషన్ ప్యాచ్‌లోనూ దాని స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించింది. 1970లో జరిగిన అపోలో-13 చంద్ర మిషన్‌లో వ్యోమగాములు తీవ్ర సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే చివరకు సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి వచ్చారు. అదే పట్టుదల, ధైర్యాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ తమ మిషన్‌కు ఈ పేరు పెట్టుకున్నట్లు వాట్కిన్స్ తెలిపారు.

ఈ ప్రయాణంలో మరో ప్రత్యేకత జెస్సికా వాట్కిన్స్‌ది. అంతరిక్షంలోకి ఒక బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న తొలి నల్లజాతి మహిళగా ఆమె గుర్తింపు పొందారు. వృత్తిరీత్యా భూగర్భ శాస్త్రవేత్త అయిన వాట్కిన్స్ గతంలో నాసా మార్స్ రోవర్ ‘క్యూరియాసిటీ’ ప్రాజెక్టులో పనిచేశారు. 2022లో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఎక్కువ కాలం గడిపిన ఆమెకు ఇది రెండో అంతరిక్ష ప్రయాణం. మిగిలిన ముగ్గురికి మాత్రం ఇది తొలి అంతరిక్ష ప్రయాణం. ల్యూక్ డెలానీ మాజీ మెరైన్. జోషువా కుట్రిక్ కెనడా రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో కల్నల్‌గా పనిచేశారు. సెర్గీ టెర్యాట్యానికోవ్ గతంలో జలాంతర్గామిలో పనిచేశారు.

అయితే ఈ మిషన్‌లో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్న విషయం జోషువా కుట్రిక్ కుటుంబమే. ఆయన భార్య హీథర్ నవంబర్ చివర్లో వారి మూడో బిడ్డకు జన్మనివ్వనున్నారు. అంటే కుట్రిక్ అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఉన్న సమయంలోనే ఆయన కుటుంబంలో కొత్త సభ్యుడు రాబోతున్నారు. భూమికి దూరంగా ఉన్నా ఆ సమయంలో కుటుంబంతో సంబంధం ఉండేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని కెనడా అంతరిక్ష సంస్థ తెలిపింది. నాసా కూడా కుట్రిక్‌కు కుటుంబంతో సాధ్యమైనంతగా అనుసంధానం ఉండేలా సహాయం చేస్తామని పేర్కొంది.

అంతరిక్షంలో ఉండగానే వ్యోమగామి తండ్రి కావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2004లో నాసా వ్యోమగామి మైక్ ఫింకే అంతరిక్ష కేంద్రంలో ఉన్న సమయంలో ఆయన భార్య ప్రసవించారు. ఆ సమయంలో ఫింకే తన భార్య ఉన్న ఆసుపత్రితో రేడియో ద్వారా మాట్లాడే అవకాశం పొందారు. 2009లో రాండీ బ్రెస్నిక్ కూడా అంతరిక్షం నుంచే తన భార్య ఆసుపత్రితో సంప్రదించారు. ఇక 1991లో ఆస్ట్రియా వ్యోమగామి ఫ్రాంజ్ వీబ్‌బాక్‌కు ఇలాంటి పరిస్థితి మరో విధంగా ఎదురైంది. ఆయన సోవియట్ యూనియన్‌కు చెందిన మిర్ అంతరిక్ష కేంద్రానికి బయలుదేరిన కొన్ని గంటల తర్వాత ఆయన కుమార్తె జన్మించింది. అయితే ఆ శుభవార్త ఆయనకు మరుసటి రోజు మాత్రమే తెలిసింది.

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