అంతరిక్షంలో ఎలాన్ మస్క్ AI డేటా సెంటర్లు- స్పేస్ఎక్స్కు అమెరికా గ్రీన్ సిగ్నల్
AI Data Center In Space : అంతరిక్షంలో 10 లక్షల ఉపగ్రహాలతో ఏఐ డేటా సెంటర్లను ఎలాన్ మస్క్ నిర్మించనున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 7:43 AM IST
ఎలాన్ మస్క్ నేతృత్వంలోని స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ మరో చారిత్రక మైలురాయిని అధిగమించేందుకు సిద్ధమైంది. అంతరిక్షంలో 10 లక్షల ఉపగ్రహాలతో ఏఐ డేటా సెంటర్లను నిర్మించుకునేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ కమ్యూనికేషన్స్ కమిషన్ (FCC) స్పేస్ఎక్స్కు అనుమతి ఇచ్చింది. స్టార్మైండ్ పేరుతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఈ ఉపగ్రహ సమూహం అంతరిక్షంలోని సౌరశక్తిని వినియోగించుకుని అధునాతనA.I కోసం పనిచేస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహాలు భారీ స్థాయిలో డేటాను ప్రాసెస్ చేసి భూమిపై వినియోగానికి అందిస్తాయి. ఎఫ్సీసీ నిబంధనల ప్రకారం స్పేస్ఎక్స్ నవంబర్ 2033 లోగా ఉపగ్రహాల ప్రయోగాన్ని ప్రారంభించి, నవంబర్ 2035 నాటికి 10 శాతం, నవంబర్ 2038 నాటికి 50 శాతం ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంటుంది. అంతరిక్షంలోని అంతులేని సౌరశక్తిని ఉపయోగించుకుని సన్-సింక్రోనస్ వంటి కక్ష్యల్లో ఏఐ డేటా సెంటర్లను నిర్మించేందుకు ఈ నిర్ణయం మార్గం సుగమం చేయనుంది.