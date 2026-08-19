ETV Bharat / international

అమెరికా- దక్షిణ కొరియా సైనిక విన్యాసాల కుదింపు- ట్రంప్​ ఆదేశాలతో కీలక నిర్ణయం

సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను ఈనెల 21తో ముగిస్తున్నట్లు దక్షిణ కొరియా సైన్యం ప్రకటన

us south korea military exercise
సైనిక విన్యాసాలు (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

US South Korea Military Exercise : అమెరికా విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రస్తుతం చేపడుతున్న సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను కుదించాలని దక్షిణ కొరియా నిర్ణయించింది. ఈనెల 17 నుంచి అమెరికాతో కలిసి దక్షిణ కొరియా వార్షిక సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను చేపడుతోంది. వాస్తవానికి ఇవి ఈనెల 27న వరకు కొనసాగాల్సి ఉంది. అయితే దక్షిణ కొరియాతో సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పెంటగాన్‌ను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలోనే సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను ఈనెల 21తో ముగిస్తున్నట్లు దక్షిణ కొరియా సైన్యం ప్రకటన విడుదల చేసింది. సైనిక శిక్షణా విన్యాసాలను కూడా పరిమితం చేయాలని ఇరు దేశాలు నిర్ణయించాయని సియోల్‌లోని జాయింట్ చీఫ్స్ ఆఫ్ స్టాఫ్ (JCS) ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

శత్రువుల దురాక్రమణను తిప్పికొట్టే వ్యూహాత్మక సెకండ్ హాఫ్ (రెండో విడత) కౌంటర్ ఎటాక్ విన్యాసాలను వాషింగ్టన్, సియోల్ అధికారికంగా రద్దు చేశాయి. విన్యాసాలు కుదించినప్పటికీ, UFS లక్ష్యాలను సాధించడానికి, ఉమ్మడి రక్షణ వ్యూహాన్ని బలోపేతం చేయడానికి భవిష్యత్తులో వివిధ చర్యలపై చర్చించి ముందుకు సాగుతామని JCS స్పష్టం చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో దశాబ్దాల నాటి రక్షణ కూటమి బలహీనపడే ప్రమాదముందని రక్షణ రంగ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో తమతో కలిసి రావాలని ట్రంప్, దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడిని కోరగా అందుకు ఆయన అంగీకరించలేదు. దీంతో ఆ దేశంతో చేపడుతున్న సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను గణనీయంగా తగ్గించాలని ట్రంప్‌, పెంటగాన్‌కు ఆదేశాలిచ్చారు.

విన్యాసాలు కుదించినా వెనక్కి తగ్గని ఉత్తర కొరియా
అయితే, విన్యాసాల స్థాయిని తగ్గించినప్పటికీ బుధవారం ఆ ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలపై ఉత్తర కొరియా తీవ్రంగా విమర్శించింది. శత్రువుల సైనిక ముప్పును పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తామని, ఆత్మరక్షణ హక్కును వినియోగించుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసిందని కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీ (KCNA) పేర్కొంది. ఉత్తర కొరియా నుంచి ఎదురయ్యే అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకే ఈ UFS విన్యాసాలను రూపొందించారు. గతంలో 2019లో ట్రంప్ మొదటిసారి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు, ప్యాంగ్యాంగ్‌తో అణు దౌత్య చర్చలు గరిష్ట స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో కూడా ఈ ఉమ్మడి విన్యాసాలను ఇదే విధంగా తగ్గించారు.

ట్రంప్​ ఆదేశాలతో కీలక నిర్ణయం
అంతకుముందు దక్షిణ కొరియా సాయం చేసేందుకు నిరాకరించిన క్రమంలో మిత్రదేశాల రక్షణ కోసం అమెరికా పెడుతున్న ఖర్చును ట్రంప్ ప్రశ్నించారు. మిత్ర దేశాలను రక్షించడానికి అమెరికాకు బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు ఖర్చవుతోందని ట్రంప్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సాయం అడిగితే ముఖం చాటేసే దేశాలను కాపాడటం కోసం తామెందుకు డబ్బు ఖర్చు చేయాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. కేవలం దక్షిణ కొరియానే కాకుండా నాటో కూటమి కోసం కూడా అమెరికా వందల బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేస్తోందని ట్రంప్ గుర్తు చేశారు. దక్షిణ కొరియాతో సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని ట్రంప్ చెప్పారు. ఈ విన్యాసాలు అత్యంత ఖర్చుతో కూడుకున్నవని, ఇవి ఉత్తర కొరియాకు శత్రుత్వ సంకేతాలను పంపుతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తాను అధికారంలో ఉన్నప్పటి నుంచి ఉత్తర కొరియా చాలా గౌరవంగా ఉంటోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఎలాంటి కవ్వింపులకు పాల్పడటం లేదని చెప్పారు. దక్షిణ కొరియాతో గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందం వల్ల విన్యాసాలను పూర్తిగా రద్దు చేయడం కుదరకనే తగ్గించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్టు ట్రంప్ చెప్పారు.

మరోవైపు సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను అమెరికా గణనీయంగా తగ్గించడంపై దక్షిణ కొరియా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈ పరిణామంపై దక్షిణ కొరియా అధ్యక్షుడు లీ జే మ్యుంగ్ స్పందించారు. అమెరికాతో దృఢమైన కూటమి, జాతీయ భద్రతను మరింత బలపరుస్తుందని తెలిపారు. ఇదే క్రమంలో దేశీయంగా స్వయంసమృద్ధి రక్షణ సామర్థ్యాలను పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. ఈ ఉమ్మడి విన్యాసాలు కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసమేనని స్పష్టం చేశారు. వీటి వల్ల ఉత్తర కొరియాపై దాడి చేసే ఉద్దేశం గానీ, కొరియా ద్వీపకల్పంలో ఉద్రిక్తతలను పెంచే ఆలోచన గానీ తమకు లేదన్నారు. అయితే, ముందస్తు సంప్రదింపులు లేకుండా ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సుదీర్ఘ కాలంగా ఉన్న ఇరుదేశాల భద్రతా బంధంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని అక్కడి నిపుణులు, ప్రతిపక్షాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

2020 ఎన్నికల్లో 24,000 మందికి పైగా పౌరసత్వం లేని వ్యక్తులు ఓటు వేశారు : ట్రంప్​

'ఇక హర్మూజ్ జలసంధి​ అమెరికాలో భాగం'- డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ ప్రకటన

TAGGED:

SOUTH KOREA US TENSIONS
NORTH KOREAN LEADER KIM JONG UN
US SOUTH KOREA RELATIONS
US SOUTH KOREA MUTUAL DEFENSE DRILL
US SOUTH KOREA MILITARY EXERCISE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.