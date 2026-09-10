కిమ్కు కొడుకు ఉన్నాడో? లేడో?- అదే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం: దక్షిణ కొరియా!
కిమ్ వారసత్వం గురించి దక్షిణ కొరియా కీలక వ్యాఖ్యలు- కిమ్ వారసురాలిగా ఆయన కుమార్తె ఎంపికయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడి- ఉత్తరకొరియా అధినేతకు కొడుకు ఉన్నాడా? లేడా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని ప్రకటన
ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్, ఆయన కుమార్తె కిమ్ జూ ఏ (Associated Press)
Published : September 10, 2026 at 4:16 PM IST
South Korea On Kim Son : ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జోంగ్ ఉన్ వారసత్వానికి సంబంధించిన వివరాలపై దక్షిణ కొరియా జాతీయ నిఘా సంస్థ (NIS) కీలక ప్రకటన చేసింది. కిమ్కు కొడుకు ఉన్నాడా? లేడా? అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి తాము ప్రయత్నిస్తున్నామని తెలిపింది. అయితే, కిమ్ జోంగ్ ఉన్ కుమార్తె కిమ్-జు-యే (టీనేజర్) ఆయనకు వారసురాలిగా ఉండే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడింది. ఒకవేళ కిమ్కు కుమారుడు ఉన్నా, అతను వారసుడు అయ్యే స్థితిలో లేడని పేర్కొంది. ఈ మేరకు దక్షిణ కొరియా జాతీయ నిఘా సంస్థ గురువారం ఓ ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది.