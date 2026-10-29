న్యూక్లియర్ ల్యాబ్లో అగ్నిప్రమాదం- అమెరికాలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటన
దక్షిణ కరోలినాలోని సవన్నా రివర్ నేషనల్ లేబొరేటరీలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అప్రమత్తమైన అధికారులు అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు.
Published : October 29, 2026 at 9:48 AM IST
US Nuclear Emergency : అమెరికాలో న్యూక్లియర్ ల్యాబ్ ప్రమాదం కలకలం రేపింది. బుుధవారం సౌత్ కరోలినాలో ఉన్న నేషనల్ ల్యాబ్లో మంటలు చెలరేగాయి. దాంతో రేడియేషన్ లీకై ఉండొచ్చనే భయంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు వెంటనే అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ముందస్తు చర్యల్లో భాగంగా ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్లే వాహనాలను నిలిపివేశారు. వాయు, రైలు మార్గాలపైనా ఆంక్షలు విధించారు. ఫైర్ సిబ్బంది వెంటనే మంటలను ఆర్పేశారు. ప్రభావిత భవనం వెలుపల ఎలాంటి అణు కాలుష్యం నమోదు కాలేదని అధికారులు ప్రకటించటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
అసలేం జరిగిదంటే?
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, సౌత్ కరోలినాలోని సవన్నా రివర్ నేషన్ లేబరేటరీలో బుధవారం సాయంత్రం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీంతో ప్రాంగణంలో సాయంత్రం 5:39గంటలకు అధికారులు అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. అగ్నిప్రమాదం నేపథ్యంలో ముందుజాగ్రత్త చర్యగా ప్రాంగణంలోకి వచ్చే రహదారి మార్గాలను మూసివేశారు. సమీప ప్రాంతంలో రైలు, నదీ, విమాన రవాణాపై కూడా తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించారు. అత్యవసర సహాయక బృందాలు ఘటనాస్థలంలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షించాయి. సంబంధిత రాష్ట్ర, స్థానిక ప్రభుత్వ విభాగాలకు సమాచారం అందించారు. సుమారు రెండుగంటల్లోనే ఆ మంటలను అదుపులోకి తెచ్చినట్లు అధికారులు చెప్పారు. మంటలు పూర్తిగా అదుపులోకి రావడం, రేడియోధార్మిక కాలుష్యం ఉన్నట్లు గుర్తించకపోవడంతో రాత్రి 9.45 గంటలకు అత్యవసర పరిస్థితిని ముగించారు. ప్రాంగణంలోకి వచ్చే వాహనాల కోసం మూసివేసిన ప్రవేశ మార్గాలను తిరిగి తెరిచారు. భద్రతాపరమైన ఆంక్షలను కూడా ఎత్తివేసినట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.
Savannah River Site (SRS) officials have declared a Site Area Emergency at 5:39 p.m. on 10-28-26 at the Site located near Aiken, SC.— Savannah River Site (@SRSNews) October 28, 2026
సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనని, ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉద్యోగులు సురక్షిత ప్రదేశాల్లోనే ఉండాలని అధికారులు ఆదేశించారు. అత్యవసర పరిస్థితి ముగిసిన అనంతరం ఉద్యోగులు తిరిగి విధులకు హాజరయ్యేందుకు అనుమతించారు. గురువారం షెడ్యూల్ ప్రకారం విధులకు రావాలని సూచించారు. అయితే, ఈ ఘటనలో ఎవరైనా గాయపడ్డారా? అగ్నిప్రమాదానికి కారణమేంటి? అనే వివరాలను అధికారులు వెల్లడించలేదు.
యూనియన్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ సైంటిస్ట్స్కు చెందిన అణు విద్యుత్ భద్రతా విభాగం డైరెక్టర్ ఎడ్విన్ లైమన్ మాట్లాడుతూ, ప్రాంగణం వెలుపల కాలుష్యం లేదని అధికారులు ప్రకటించడం ఊరటనిచ్చే విషయమని అన్నారు. పరిశోధన కేంద్రంలోని చాలా సదుపాయాలకు, ప్రజలు నివసించే ప్రాంతాలకు మధ్య కొంత దూరం ఉండటం కూడా ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని వివరించారు. అయితే, రేడియోధార్మిక పదార్థాలు ఉన్న ప్రాంతంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించినప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు. మంటల కారణంగా రేడియోధార్మిక పదార్థాలు గాలిలోకి వ్యాపిస్తే కాలుష్యం ఏర్పడటంతో పాటు ప్రజలు వాటి ప్రభావానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంటుందని తెలిపారు.
ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ కాలంలో అణ్వాయుధాల తయారీకి కేంద్రం
సుమారు 310 చదరపు మైళ్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించిన సవన్నా రివర్ సైట్, దక్షిణ కరోలినాలోని ఐకెన్, బార్న్వెల్, అలెండేల్ కౌంటీల పరిధిలో ఉంది. ప్రచ్ఛన్న యుద్ధ సమయంలో 1950ల ప్రారంభంలో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పట్లో అమెరికా అణ్వాయుధాల కార్యక్రమానికి అవసరమైన ప్లూటోనియం-239, ట్రిటియం వంటి పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు దీనిని వినియోగించారు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంగణంలో రేడియోధార్మిక వ్యర్థాల నిర్వహణ, ఉపయోగించిన అణు ఇంధనాన్ని సురక్షితంగా నిర్వహించడం, అదనపు ప్లూటోనియం నిల్వల నిర్వహణ వంటి కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నాయి. అమెరికా అణు నిరోధక సామర్థ్యానికి అవసరమైన ట్రిటియం సంబంధిత కార్యకలాపాలూ ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ ఎలాంటి ఆయుధాలు తయారు చేయటం లేదని అమెరికా ఇంధన శాఖ పేర్కొంది.
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