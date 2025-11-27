జీ20 సదస్సుకు దక్షిణాఫ్రికాను ఆహ్వానించే ప్రసక్తే లేదు: ట్రంప్
2026లో జీ20 సదస్సును దక్షిణాఫ్రికాను ఆహ్వానించబోమని ట్రంప్ ప్రకటన- వచ్చే ఏడాది శిఖరాగ్ర సదస్సు వేదికను వెల్లడించిన అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు
Published : November 27, 2025 at 7:28 AM IST
G20 Summit 2026 US : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. 2026లో అమెరికా మియామిలో జరగనున్న జీ20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి దక్షిణాఫ్రికాకు ఆహ్వానం ఉండదని ఆయన ప్రకటించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతున్న భయంకరమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ ట్రంప్ ఈ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఆయన తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా వెల్లడించారు.
అలాగే తన పోస్టులో 2026లో జరగనున్న జీ20 సదస్సు వేదికను కూడా ట్రంప్ ప్రకటించారు. వచ్చే ఏడాది అమెరికాలో శిఖరాగ్ర సదస్సు జరగుతుందని ఈ ఏడాది జరిగిన సమావేశంలో ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది ఫ్లోరిడాలోని గ్రేట్ సిటీ మియామిలో జీ20 సదస్సుకు వేదిక కానుందని ఆయన వెల్లడించారు. అలాగే, దక్షిణాఫ్రికాపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దక్షిణాఫ్రికాలో శ్వేతజాతీయులు ఎదుర్కొంటున్న మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను అంగీకరించడానికి లేదా పరిష్కరించడానికి దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం నిరాకరిస్తోందని ట్రంప్ చెప్పారు. అందుకే దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన అమెరికా జీ20 సమావేశానికి హాజరు కాలేదని ట్రంప్ వివరించారు.
దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం ఆఫ్రికానర్స్, డచ్, ఫ్రెంచ్, జర్మన్ మూలాలున్న తెల్లజాతీయులపై మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతోందని, వారిని చంపేస్తున్నారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఆ సర్కారు వారి పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు. వారి వ్యవసాయ భూములను బలవంతంగా స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు. అంతేకాదు, ఈ దారుణాలను అమెరికా మీడియా కూడా దాచిపెడుతోందని దుయ్యబట్టారు. ముఖ్యంగా న్యూయార్క్ టైమ్స్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. దాన్ని మీడియాను ఆయన ఫేక్ మీడియా అంటూ విమర్శించారు. త్వరలో మూతపడనున్న న్యూయార్క్ టైమ్స్ మీడియా ఈ జనహత్యకు వ్యతిరేకంగా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడటం లేదని ఘాటైన విమర్శలు చేశారు. అంతేకాదు, న్యూయార్క్ టైమ్స్ అనేది రాడికల్ లెఫ్ట్ మీడియా అని, అబద్ధాలకోరు అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
దక్షిణాఫ్రికాకు ఆర్థిక సహాయం నిలిపివేత
ఈ ఏడాది జీ20 ముగింపులో జరిగిన పరిణామాలను కూడా ట్రంప్ గుర్తు చేశారు. 2025 జీ20 ముగింపులో, ముగింపు వేడుకలకు హాజరైన తమ రాయబార కార్యాలయం సీనియర్ ప్రతినిధికి జీ20 అధ్యక్ష పదవిని అప్పగించడానికి దక్షిణాఫ్రికా నిరాకరించినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తన ఆదేశం మేరకే దక్షిణాఫ్రికాకు 2026 జీ20కి ఆహ్వానం పంపే ప్రసక్తే లేదని ట్రంప్ మరోసారి స్పష్టం చెప్పారు. అంతేకాకుండా, దక్షిణాఫ్రికాకు ఆర్థిక సహాయాన్ని నిలిపివేస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. అంతర్జాతీయ వేదికల్లో సభ్యత్వం పొందేందుకు లేదా అందులో చురుకుగా పాల్గొనేందుకు దక్షిణాఫ్రికాకు నైతికంగా లేదా రాజకీయంగా అర్హత లేదని ట్రంప్ ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అలాగే, అమెరికా వారికి ఇచ్చే అన్ని చెల్లింపులు, సబ్సిడీలను తక్షణమే నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటన దక్షిణాఫ్రికాపై రాజకీయ ఒత్తిడిని పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన ఆరోపణలను అక్కడి ప్రభుత్వం పరిష్కరించే వరకు, లేదా అమెరికా విదేశాంగ విధానానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించే వరకు ఆ దేశం పట్ల అగ్రరాజ్యం ఇదే వైఖరితో ఉంటుందని స్ఫష్టమవుతోంది. శ్వేతజాతీయుల రైతుల పట్ల వివక్ష చూపుతున్నారని ఆరోపిస్తూ ట్రంప్ గత ఫిబ్రవరిలోనే దక్షిణాఫ్రికాకు ఆర్థిక సాయాన్ని నిలిపివేశారు. అయితే తాజాగా ఇతర చెల్లింపులు, సబ్సిడీలను నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. సబ్సిడీలను ఎందులో నిలిపివేస్తున్నారో స్పష్టంగా చెప్పలేదు.