లిబియా నియంత గడాఫీ కుమారుడి దారుణ హత్య- నేరుగా ఇంట్లోకి చొరబడి!

Published : February 4, 2026 at 9:37 AM IST

Libya Gaddafi Son Killed : లిబియా నియంత ముమ్మార్‌ గడాఫీ కుమారుడు 56 ఏళ్ల సయీఫ్‌ అల్‌ ఇస్లాం గడాఫీ హత్యకు గురయ్యాడు. జింటాన్‌ నగరంలోని ఆయన ఇంట్లోకి చొరబడి గడాఫీని సాయుధ దుండగులు హత్య చేసినట్లు లిబియన్‌ భద్రత అధికారులు తెలిపారు. అయితే హత్యకు గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదని వెల్లడించారు.

ముమ్మార్‌ గడాఫీ రెండో కుమారుడైన అల్‌ ఇస్లాం గడాఫీ లండన్‌స్కూల్‌ ఆఫ్‌ ఎకనామిక్స్‌లో పీహెచ్​డీ చేశారు. తండ్రి హయాంలో ఈయన అనేక సంస్కరణలు చేపట్టారని చెబుతుంటారు. లిబియాను 40 ఏళ్లకు పైగా నియంత మాదిరిగా పాలించిన గడాఫీ, 2011లో నాటో మద్దతుగల ప్రజాతిరుగుబాటులో పదవి కోల్పోయాడు. అదే ఏడాది అంతర్యుద్ధంలో హత్యకు గురయ్యాడు. అల్-ఇస్లాం నైజర్‌కు పారిపోతుండగా జింటాన్ ఫైటర్లు పట్టుకుని జైల్లో వేశారు. తిరుగుబాటులో పాల్గొన్న నిరసనకారుల హత్యల్లో హస్తం ఉందన్న కేసులో 2015లో ఈయనకు కోర్టు మరణశిక్ష కూడా విధించింది.

