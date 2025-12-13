హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు- ట్రంప్ నిర్ణయంపై 20 రాష్ట్రాల దావా
ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకంగా అమెరికా రాష్ట్రాలు దావా
US President Donald Trump (AP)
Published : December 13, 2025 at 9:40 AM IST
Trump H1B Visa Fee : హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అమెరికాలోని 20 రాష్ట్రాలు సవాలు చేశాయి. ఈ విధానం చట్టవిరుద్ధమని, కీలక ప్రజా సేవలకు తీవ్ర ముప్పుగా మారుతుందని దావా వేశాయి. ఈ వీసా పథకాన్ని ఆసుపత్రులు, విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాయని, ఫీజు పెంపుతో అధిక నైపుణ్యం గల విదేశీ ఉద్యోగులను నియమించాలనుకునే యజమానులపై భారీ భారం పడుతుందని దావాలో పేర్కొన్నాయి.