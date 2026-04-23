హర్మూజ్లో సీ మైన్స్ తొలగింపునకు ఆరు నెలలు- ఇంధన ధరలపై ప్రభావం కొనసాగొచ్చు: పెంటగాన్ హెచ్చరిక
హర్మూజ్ ఓపెన్పై పెంటగాన్ నివేదిక- జలసంధిలో పూర్తిగా సీ మైన్స్ తొలగించేందుకు ఆరు నెలల సంమయం పట్టొచ్చని వెల్లడి
Published : April 23, 2026 at 11:56 AM IST
Pentagon On Hormuz Open : ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు త్వరగా సద్దుమణిగే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు. ఈ జలసంధిలో ఇరాన్ అమర్చిన సీ మైన్లను పూర్తిగా తొలగించేందుకు కనీసం ఆరు నెలలు పట్టవచ్చని అమెరికా రక్షణ శాఖ పెంటగాన్ కాంగ్రెస్కు తెలిపినట్లు సమాచారం. కాల్పుల విరమణ ఉన్నప్పటికీ ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి ఇది అడ్డంకి మారుతుందని పేర్కొంది. మంగళవారం పెంటగాన్, అమెరికా చట్టసభ సభ్యుల మధ్య రహస్య సమావేశం జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది. అందులో అమెరికా డిఫెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఇచ్చిన బ్రీఫింగ్లో ఈ విషయాలు వెల్లడించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారని ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ తెలిపింది.
'ఇరాన్ ఈ జలసంధిలో కనీసం 20కు పైగా మైన్లు అమర్చినట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని జీపీఎస్ సాంకేతికతతో దూర నియంత్రణ ద్వారా అమర్చినవిగా ఉండటం, వాటిని గుర్తించడం మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోంది. వాటిని పూర్తిగా తొలగించేందుకు సమయం పడుతుందని. దీంతో హర్మూజ్ను పూర్తిగా తెరిచేందుకు ఆరు నెలల సమయం పడుతుంది. వాటిని పూర్తిగా తొలగించేందుకు సమయం పడుతుంది. ఇరాన్తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాతే పూర్తిస్థాయిలో ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టడానికి వీలుంటుంది' అని అమెరికా అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇది డెమొక్రాటిక్, రిపబ్లికన్ పార్టీల నేతల్లో ఆందోళన కలిగించింది. శాంతి ఒప్పందం కుదిరినా ఇంధన ధరలు తగ్గేందుకు ఆలస్యం కావచ్చన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అయితే ఈ నివేదికపై పెంటగాన్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
మైన్ల తొలగింపు క్లిష్టతం
ఈ పరిస్థితుల్లో సమగ్ర పర్యవేక్షణ లోపం మైన్ల తొలగింపు ప్రక్రియను మరింత క్లిష్టతరం చేస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో హెలికాప్టర్లు, డ్రోన్లు, ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన డైవర్ బృందాలు కీలక పాత్ర పోషించనున్నాయి. ముందుగా రక్షణ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు ఈ ప్రక్రియకు ఆరు నెలల సమయం పట్టవచ్చని అంచనా వేశాయి. అయితే ఈ నివేదికలపై కొంత వివరణ ఇస్తూ, ఆరు నెలలపాటు జలసంధి మూసివేత అసాధ్యమని పెంటగాన్ ప్రతినిధి పార్నెల్ తెలిపారు. ఈ సమాచారం పూర్తిగా సరిగ్గా లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది.
అప్పటి నుంచి ఈ నివేదికలకను పెంటగాన్ ఖండించింది. ఆ సమాచారం తప్పుడు ప్రచారం అని పేర్కొంటూ, రహస్య బ్రీఫింగ్ వివరాలను బయటపెట్టడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించింది. ఇలాంటి తప్పుడు కథనాల ప్రచురణ వాస్తవాల కంటే వ్యక్తిగత అజెండాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికే సూచిస్తున్నాయని రక్షణ శాఖ తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
ఈ మైన్ల అమరిక మార్చి నెలలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సైనిక చర్యల సమయంలో ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. ఈ సమయంలోనే డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇరాన్కు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ, మైన్లను తొలగించకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికా యుద్ధ శాఖ కార్యదర్శి పీట్ హ మాట్లాడుతూ, మైన్లను అమర్చే నౌకలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. హర్మూజ్ జలసంధిని ఎవరూ బందీగా ఉంచలేరని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ఇరాన్ ఉప విదేశాంగ మంత్రి మజీద్ తఖ్త్- రవాంచి ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. తమ దేశం మైన్ల అమరికలో పాత్ర లేదని పేర్కొన్నారు. అయితే కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఇరాన్ తానే అమర్చిన మైన్ల స్థానాలను పూర్తిగా గుర్తించలేకపోవచ్చన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ట్రంప్ ప్రభుత్వానికి సవాల్
హర్మూజ్ వివాదం ఇంకా ఉద్రిక్తతగా కొనసాగుతోంది. హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభాన్ని అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధనం ఎత్తివేతకు ఇరాన్నఅనుసంధానిస్తోంది. ట్రంప్ మాత్రం ఇరాన్ పూర్తిగా జలసంధిని తెరవడంతో పాటు తన అణు కార్యక్రమాన్ని నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సంక్షోభం కారణంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, ప్రజల్లో అసంతృప్తి అమెరికా రాజకీయాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మధ్యంతర ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ, ఈ పరిణామాలు డొనాల్డ్ ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారే అవకాశముంది.