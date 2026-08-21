కార్గో నౌకను హైజాక్ చేసిన సముద్రపు దొంగలు- షిప్లో ఆరుగురు భారతీయులు!
సోమాలియా తీరంలో సుమారు ఎనిమిది మంది దొంగలు ఈ నౌకను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం- కామెరూన్ పతాకంతో ప్రయాణిస్తున్న ఈ నౌకలో మొత్తం 10 మంది సిబ్బంది
Published : August 21, 2026 at 10:27 AM IST
Cargo Ship Hijacked by Somali Pirates : తుర్కియే నుంచి సోమాలియా రాజధాని మొగడిషూలోని సైనిక శిక్షణా కేంద్రానికి ఆయుధాలు, సమాచార పరికరాలను తీసుకెళ్తున్న 'లుటుఫ్' అనే కార్గో నౌకను సముద్రపు దొంగలు హైజాక్ చేశారు. కామెరూన్ పతాకంతో ప్రయాణిస్తున్న ఈ నౌకలో మొత్తం 10 మంది సిబ్బంది ఉండగా, వారిలో ఆరుగురు భారతీయులు, మిగిలిన వారు తుర్కియే, జార్జియా, సెర్బియా దేశాలకు చెందినవారు ఉన్నారు. సోమాలియా తీరంలో సుమారు ఎనిమిది మంది దొంగలు ఈ నౌకను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నౌక వద్దకు ఓ చిన్న పడవ వచ్చి వెళ్లిన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో వైమానిక దాడి జరిగిందని, అయితే ఆ దాడి ఎవరు చేశారనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.