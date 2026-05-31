ఆపరేషన్ సిందూర్ ఎఫెక్ట్: పరువు కోసం పాక్ లాబీయింగ్- అమెరికా సంస్థతో 1.2 మిలియన్ డాలర్ల డీల్
అమెరికా సంస్థ ఇర్విన్ గ్రేవ్ స్ట్రాటజీ గ్రూప్ ఎల్ఎల్సీతో పాక్ కీలక ఒప్పందం- తమ ఇమేజ్ను పెంచేందుకు 1.2 మిలియన్ డాలర్లతో డీల్- మే 1న కుదిరిన ఒప్పందం
Published : May 31, 2026 at 12:47 PM IST
Pakistan Lobbying In USA : పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా భారత్ చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ సిందూర్'లో పాకిస్థాన్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఈ క్రమంలో తన ప్రతిష్ఠను పెంచుకునేందుకు దాయాది దేశం తెగ ఆరాటపడుతోంది. వాషింగ్టన్ డీసీలో తన లాబీయింగ్ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. ప్రాంతీయ స్థిరత్వం, ఉగ్రవాద నిర్మూలనలో తమను తాము ఒక భాగస్వామిగా చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. యూఎస్ విధాన నిర్ణయ వర్గాల్లో తన ప్రభావాన్ని బలోపేతం చేసుకునే లక్ష్యంతో పాకిస్థాన్ మే 1న అమెరికాకు చెందిన పబ్లిక్ రిలేషన్స్ సంస్థ అయిన ఇర్విన్ గ్రేవ్ స్ట్రాటజీ గ్రూప్ 'ఎల్ఎల్సీ'తో 1.2 మిలియన్ డాలర్లతో రెండేళ్ల లాబీయింగ్కు డీల్ కురుర్చుకుంది. ఈ మేరకు యూఎస్ ఫారెన్ ఏజెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ (ఫారా) పేర్కొంది.
ఫారా ప్రకారం
ఇర్విన్ గ్రేవ్ స్ట్రాటజీ గ్రూప్ ఎల్ఎల్సీతో కుదిరిన అధికారిక ఒప్పందంపై పాకిస్థాన్ మే 1న సంతకం చేసింది. 2026 మే 1నుంచి అమల్లోకి వచ్చే ఈ ఒప్పందం 24 నెలల కాలానికి (రెండేళ్లకు) నెలకు 50,000 డాలర్ల చొప్పున ఎల్ఎల్సీకి పాకిస్థాన్ చెల్లించనుంది. అంటే ఈ ఒప్పందం మొత్తం విలువ సుమారుగా 1.2 మిలియన్ డాలర్లు. ఈ డీల్లో మొదటి మూడు నెలల సేవలను కవర్ చేయడానికి 1,50,000 డాలర్లను పాక్ ముందస్తుగా చెల్లించింది. అమెరికాలో పాకిస్థాన్ దౌత్య, ఆర్థిక, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలను పెంపొందించే లక్ష్యంతో సమగ్ర ప్రభుత్వ సంబంధాలు, విధాన సలహా మద్దతు, శాసన పర్యవేక్షణ సేవలను అందించే విధంగా ఈ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది.