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నా ప్రాణానికి ముప్పు పొంచి ఉందని FBI, కెనడా పోలీసులు హెచ్చరించారు : సిక్కు వేర్పాటువాది గురుపత్వంత్ సింగ్

తనకు ప్రాణహాని ఉందని పేర్కొన్న సిక్కు వేర్పాటువాది గురుపత్వంత్‌ సింగ్‌ పన్న- ఈ విషయాన్ని ఎఫ్‌బీఐ, కెనడా పోలీసులు చెప్పారని వెల్లడి- ఓ ఫోన్ టెలిఫోన్ ఇంటర్యూలో కీలక విషయాలు షేర్ చేసుకున్న పన్నూ

Gurpatwant Singh Pannun Life Threat
సిక్కు వేర్పాటువాది గురుపత్వంత్ సింగ్ (File/AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2026 at 9:45 AM IST

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Gurpatwant Singh Pannun Life Threat : 2023లో తనపై జరిగిన హత్యాయత్నం కేసులో భారత్‌కు చెందిన నిఖిల్ గుప్తాకు ఈ ఏడాది చివర్లో శిక్ష ఖరారు కానున్న నేపథ్యంలో సిక్కు వేర్పాటువాది, నిషేధిత సిఖ్స్‌ ఫర్‌ జస్టిస్‌ సంస్థ నేత గురుపత్వంత్‌ సింగ్‌ పన్నూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన ప్రాణానికి కొత్తగా ముప్పు పొంచి ఉందని ఎఫ్‌బీఐ, రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీసులు హెచ్చరించారని తెలిపారు. గత గురువారం తనను కలిసిన ఎఫ్‌బీఐ ఏజెంట్లు ఆ ముప్పు తొలగిపోయే వరకు ప్రయాణాలు చేయవద్దని సూచించారని పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ప్రయాణాలు చేస్తే ఆ ప్రణాళికల గురించి తమకు ముందుగానే తెలియజేయాలని కోరారని చెప్పారు. రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీసులు టెలిఫోన్ ద్వారా తనను హెచ్చరించినప్పటికీ, బయటపడిన కుట్రకు సంబంధించిన వివరాలను ఈ రెండు చట్ట అమలు సంస్థలు (ఎఫ్‌బీఐ, రాయల్ కెనడియన్ పోలీసులు) వెల్లడించలేదని అన్నారు

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