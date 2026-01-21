తొలి ఏడాది విజయాల్లో భారత్, పాక్ కీలకం- 8 యుద్ధాలకు 8 నోబెల్స్ ఇవ్వాలి : డొనాల్డ్ ట్రంప్
నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కకపోవడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసంతృప్తి- తనకు ఎనిమిది నోబెల్స్ రావాలని వ్యాఖ్య- భారత్, పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపినట్లు మరోసారి వెల్లడి
Published : January 21, 2026 at 6:57 AM IST
Trump On Nobel Prize : నోబెల్ శాంతి బహుమతి విషయంలో నార్వేపై మరోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మండిపడ్డారు. తనకు నోబెల్ బహుమతి రాకపోవడంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపి, లక్షలాది మంది ప్రాణాలను కాపాడినట్లు చెప్పారు. అందుకు గానూ తనకు ఒక్కటి కాదు, యుద్ధానికి ఒక నోబెల్ బహుమతి రావాలని వ్యాఖ్యానించారు. మంగళవారం బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుకండా భారత్, పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపినట్లు పాత పాటే పాడారు.
'భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు నేనే మధ్యవర్తిత్వం వహించా. నా తొలి ఏడాది విజయాల్లో ఇదే అత్యంత కీలకం. నేను 10 నెలల్లో ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపాను. పాకిస్థాన్- భారత్ ఒకరిపై ఒకరు తీవ్రంగా దాడులు చేసుకుంటున్నారు. ఎనిమిది విమానాలు కూల్చివేశారు. నా అభిప్రాయం ప్రకారం వారు అణు యుద్ధం దాకా వెళ్లేవారు. పాక్ ప్రధాని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను కోటి మంది ప్రాణాలు కాపాడినట్లు చెప్పారు. బహుశా అంతకంటే ఎక్కువే కావచ్చు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...i ended eight unendable wars in 10 months...pakistan and india. they were really going at it. eight planes were shot down. they were going to go nuclear, in my opinion. the prime minister of pakistan was here and he said, president… pic.twitter.com/kTDa912iLQ— ANI (@ANI) January 20, 2026
నార్వేపై ట్రంప్ ఫైర్
నోబెల్ బహుమతుల ఎంపికలో నార్వే ప్రభుత్వానిదే కీలక పాత్ర అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. నోబెల్ బహుమతి ఎవరికి ఇవ్వాలో నార్వే ప్రభుత్వమే నిర్ణయిస్తుంది. వారు కావాలనే నాకు ఈ గౌరవం దక్కకుండా చేస్తున్నారు. నేను ఆపిన ప్రతి యుద్ధానికీ ఒక నోబెల్ బహుమతి రావాలి. కానీ నేను ఆ మాట పైకి అనడం లేదు. నేను లక్షలాది మంది ప్రజలను కాపాడాను. నార్వే చేతుల్లో ఏమీ లేదని ఎవరైనా చెబితే నమ్మకండి. బహుమతి ఎవరికి ఇవ్వాలనేది నార్వేనే నిర్ణయిస్తుంది' అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " should have gotten the nobel prize for each war. but i don't say that. i saved millions and millions of people. don't let anyone tell you that norway doesn't control the shots, okay? it's in norway. norway controls the shots...that's why… pic.twitter.com/6OfBrMdri4— ANI (@ANI) January 20, 2026
అయితే, ఇప్పటికే నార్వే ప్రధాని జోనస్ గా స్టోర్ ఇప్పటికే ఈ ఆరోపణలపై స్పందించారు. నోబెల్ కమిటీ అనేది ఒక స్వతంత్ర సంస్థ అని, విజేతల ఎంపికలో నార్వే ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదని ఇది వరకే స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని తాను స్వయంగా ట్రంప్కు కూడా వివరించానని ఆయన తెలిపారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతి నిర్ణయాల్లో తమ పాత్ర ఉండదని నార్వే ప్రధాని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ట్రంప్ ఆయన వాదనలను అంగీకరించనట్లు కనిపిస్తోంది. ట్రంప్ నేరుగా నార్వే ప్రభుత్వాన్నే లక్ష్యంగా చేసుకొని మరోసారి మాట్లాడటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మచాడోపై ప్రశంసలు
వెనిజులా ప్రతిపక్ష నాయకురాలు మరియా కొరీనా మచాడో తన నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ట్రంప్కు అంకితం ఇవ్వడంపై ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మరియా పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవం ఉందన్నారు. ఈ బహుమతికి మారియా కాదు, తానే అర్హుడిని అని ఆమె చెప్పడం గొప్ప విషయమన్నారు. 'మరియా చేసిన పని నాకు చాలా గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. ఆమె అద్భుతమైన పని చేసింది. ఈ నోబెల్ బహుమతికి తాను అర్హురాలిని కాదుని ట్రంప్ అర్హుడు అని ఆమె చెప్పింది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
మరియా తన నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ట్రంప్కు అందిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన తర్వాత నోబెల్ ఫౌండేషన్ స్పందించింది. నోబెల్ బహుమతులు అనేవి ఒకరి నుంచి మరొకరికి బదిలీ చేయడానికి వీలుండదని పేర్కొంది. ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని లేదా సంస్థను గ్రహీతగా ప్రకటించిన తర్వాత, ఆ గౌరవాన్ని వేరే వారికి బదలాయించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని చెప్పింది. బహుమతిని పొందిన గ్రహీత దానిని ఇతరులతో పంచుకోవడానికి లేదా ఇతర వ్యక్తులకు పంపిణీ చేసే అధికారం ఉండదని స్పష్టం చేసింది. అవార్డు గ్రహీత ఎవరో తేల్చే అధికారం కేవలం 'నోబెల్ కమిటీ'కి మాత్రమే ఉంటుందని వివరణ ఇచ్చింది.