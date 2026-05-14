ప్రత్యర్థుల్లా ఘర్షణ పడడం కాదు- భాగస్వాములుగా సహకారించుకోవాలి: ట్రంప్ భేటీలో జిన్‌పింగ్‌

చైనా పర్యటనలో ట్రంప్- షీ జిన్​పింగ్​తో భేటీ

Trump Xi Jinping Meet
Chinese President Xi Jinping, US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 9:18 AM IST

Trump Xi Jinping Meet : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌తో బీజింగ్‌లో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ గురువారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థలైన చైనా, అమెరికా పరస్పరం ఘర్షణ కాకుండా సహకారం దిశగా సాగాలని సూచించారు. రెండు దేశాలు ప్రత్యర్థులుగా కాకుండా భాగస్వాములుగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు.

'ప్రపంచం మొత్తం మన సమావేశాన్ని గమనిస్తోంది. ప్రస్తుతం శతాబ్దంలో ఎప్పుడూ చూడని మార్పులు వేగంగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు మార్పులతో, అనిశ్చితితో నిండి ఉన్నాయి. ప్రపంచం ఇప్పుడు కీలక మలుపు వద్ద నిలిచింది. ప్రధాన సమస్యలపై మన చర్చల కోసం నేను ఎదురుచూస్తున్నా. చైనా- అమెరికా సంబంధాలనే ఈ బృహత్ నౌకకు దిశానిర్దేశం చేసి, దానిని ముందుకు నడిపించడానికి మీతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న' అని జిన్‌పింగ్‌ అన్నారు.

గురవారం ఉదయం చైనాకు చేరుకున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు ఆ దేశ అధినేత షీ జిన్‌పింగ్‌ ఘన స్వాగతం పలికారు. చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లోని గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ పీపుల్ వద్ద జిన్‌పింగ్ ఆయనకు రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పలికారు. చైనా త్రివిధదళాలు సమర్పించిన గౌరవ వందనాన్ని ఇరు దేశాధినేతలు స్వీకరించారు.

