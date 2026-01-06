ETV Bharat / international

బంగ్లాలో కిరాణా దుకాణ వ్యాపారి హత్య- 24 గంటల్లోనే మరో హిందువుపై దారుణం

పదునైన ఆయుధాలతో దాడి - జర్నలిస్ట్​ హత్య జరిగిన గంటల్లోనే మరో ఘటన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 8:59 AM IST

Hindu Man Killed In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్‌లో హిందువులపై దాడులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మణి చక్రవర్తి అనే ఓ కిరాణా దుకాణ వ్యాపారిపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పదునైన ఆయుధాలతో దాడి చేశారు. దీంతో ఆయన చనిపోయారు. రాణాప్రతాప్‌ బైరాగి అనే జర్నలిస్టు హత్య జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే మరో ఘటన జరగడం గమనార్హం.

