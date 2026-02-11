ETV Bharat / international

కెనడా స్కూల్లో కాల్పుల కలకలం- నిందితుడితో సహా 10 మంది మృతి!

కెనడాలోని స్కూల్​లో దుండుగులు కాల్పులు- నిందితుడితో సహా 10 మంది మృతి

Canada Shooting
Canada Shooting (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 11, 2026 at 9:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Canada Shooting : కెనడాలో కాల్పుల కలకలం రేపాయి. బ్రిటష్ కొలంబియాలో పాఠశాలలో ఓ దుండుగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 25 మంది గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ఈ ఘటనకు కారణమైన నిందితుడు కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు టుంబ్లెర్‌ రిడ్జ్‌ సెకండరీ పాఠశాలలో ఈ ఘటన జరిగింది. సమీపంలోని ఓ ఇంట్లో మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా మృతి చెందినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వీరు కూడా స్కూల్‌లో జరిగిన కాల్పుల ఘటనతో ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉండొచ్చని భావిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

TAGGED:

CANADA SHOOTING
CANADA SHOOTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.