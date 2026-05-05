వైట్ హౌస్‌ వద్ద కలకలం- సాయుధ దుండగుడిపై భద్రతా సిబ్బంది కాల్పులు- కాసేపు లాక్‌డౌన్

Published : May 5, 2026 at 9:57 AM IST

Updated : May 5, 2026 at 10:46 AM IST

Shooting At White House : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్‌హౌస్‌‌లో ఉన్న వేళ సంచలన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ సాయుధ దుండగుడు వైట్‌హౌస్‌ భద్రతా సిబ్బందిపై కాల్పులకు తెగబడ్డాడు. దీంతో భద్రతా సిబ్బంది అతడిపై ప్రతికాల్పులు జరిపారు. ఆ దుండగుడు కాల్పులు జరపడానికి కాసేపటి ముందే, ఆ మార్గం మీదుగా అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ వాహన కాన్వాయ్ వెళ్లింది. ఈవివరాలను అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మ్యాథ్యూ క్విన్ మీడియాకు వెల్లడించారు. అత్యవసర సేవలు, భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించినందున వైట్‌హౌస్‌, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో కాసేపు లాక్‌డౌన్‌ను అమలు చేశామని తెలిపారు.

ఆయన కథనం ప్రకారం, వాషింగ్టన్ డీసీ నగరంలోని ఇండిపెండెన్స్ అవెన్యూ పరిధిలో ఉన్న 15వ వీధి అనేది వైట్ హౌస్‌కు దాదాపు అర కిలోమీటరుకుపైగా దూరంలో ఉంటుంది. ఇది వాషింగ్టన్ స్మారక స్థూపానికి సమీపంలోనే ఉంది. 15వ వీధి సమీపంలోనే ఓ అనుమానిత వ్యక్తిని అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు గుర్తించారు. దీంతో వెంటనే ఆ అనుమానిత వ్యక్తి పరుగెత్తాడు. ఈక్రమంలో అతడు తుపాకీ తీసి కాల్పులు జరపగా, భద్రతా సిబ్బంది, సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు ప్రతికాల్పులు జరిపారు. తీవ్ర గాయాలపాలైన ఆ దుండగుడిని వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రిలో చేర్పించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి ఎలా ఉందనేది తెలియరాలేదు. దుండగుడు, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య కాల్పులు జరిగే క్రమంలో ఆ మార్గం మీదుగా వెళ్తున్న ఓ బాలుడికి గాయమైంది. ప్రస్తుతం అతడు కూడా ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నాడు. కానీ బాలుడి ప్రాణానికి ఎలాంటి ముప్పూ లేదు.

ట్రంప్‌పై దాడి చేయడానికే వచ్చాడా ?
ఆ దుండగుడు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై దాడి చేయడానికే వచ్చి ఉండొచ్చా అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ విభాగం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మ్యాథ్యూ క్విన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దానిపై తాను సొంతంగా ఎలాంటి అంచనాలను వేయలేనని, ఊహాత్మకంగా ఏదేదో చెప్పలేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు. దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌పై ఇటీవలె జరిగిన హత్యాయత్నాలతో, ఈ ఘటనకు సంబంధం ఉందో లేదో తాను ఊహించలేనన్నారు. ఆ సాయుధ దుండగుడి లక్ష్యంలో అమెరికా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ ఉన్నారని కూడా తాను భావించడం లేదన్నారు. వైట్ హౌస్, దాని పరిసర ప్రాంతాలపై నిత్యం అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్ల నిఘా ఉంటుందని, ఈ పెట్రోలింగ్‌లో భాగంగానే ఇప్పుడు సాయుధుడిని గుర్తించామని మ్యాథ్యూ క్విన్ తెలిపారు. అతడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌పై దాడి చేయడానికి వచ్చాడా ? లేదా ? అనేది తనకు తెలియదన్నారు. అసలు కారణాలేంటో దర్యాప్తులో తెలుసుకుంటామన్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వాషింగ్టన్ డీసీ మెట్రోపాలిటన్ పోలీసు విభాగం ప్రకటించింది. కాల్పులు జరిగిన ప్రాంతం ప్రస్తుతం తమ ఆధీనంలో ఉందని, కొంత సమయం పాటు అటువైపుగా ఎవ్వరినీ వెళ్లనిచ్చేది లేదని వెల్లడించింది. ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ కథనం ప్రకారం, దుండగుడు ఇంకా బతికే ఉన్నాడు. అతడికి ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స జరుగుతోంది.

ఏప్రిల్ 25న కూడా ట్రంప్‌పై హత్యాయత్నం
ఏప్రిల్ 25న వాషింగ్టన్‌లోని హిల్‌టన్ హోటల్‌లోనూ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్‌‌పై కాల్పులకు కోల్ టోమస్ అలెన్ అనే 31 ఏళ్ల వ్యక్తి యత్నించాడు. వైట్ హౌస్ విలేకరులకు ఏర్పాటు చేసిన డిన్నర్ సాక్షిగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ట్రంప్ స్టేజ్ పై ఉన్న సమయంలో, అలెన్ ఆయుధాలతో సెక్యూరిటీ చెక్‌పాయింట్‌ను దాటుకుని లోపలికి వెళ్లడానికి యత్నించాడు. ఆ సమయంలో అతను షాట్‌గన్‌తో కాల్పులు జరిపాడు.
సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు వెంటనే స్పందించి ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. అలెన్ కింద పడిపోవడంతో అధికారులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఒక సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్‌కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్లు వెంటనే ట్రంప్‌ను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ఆయనకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. కాలిఫోర్నియాకు చెందిన కోల్ టోమస్ అలెన్ ఒక ఇంజినీర్, మాజీ టీచర్‌. అతని వద్ద ఒక షాట్‌గన్, ఒక పిస్టల్, కొన్ని కత్తులు లభ్యమయ్యాయి. ట్రంప్‌తో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులను చంపడమే తన ఉద్దేశమని అతను తన కుటుంబ సభ్యులకు పంపిన లేఖలో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

వైట్ హౌస్‌లో లాక్‌డౌన్ల చరిత్ర
వైట్ హౌస్ అమెరికా అధ్యక్షుడికి అధికారిక నివాసం. ఇక్కడే అధ్యక్షుడి ప్రధాన కార్యాలయం అయిన ఓవల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచే దేశానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అమెరికా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలకు ఇది గుండెకాయ వంటిది. జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక విధానాలు, అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలపై చర్చలు ఇక్కడే జరుగుతాయి. గతంలోనూ పలుమార్లు వైట్ హౌస్ పరిధిలో లాక్‌డౌన్ విధించారు. తక్షణ ముప్పులు, దుండగుల చొరబాట్లు, గగనతల ఉల్లంఘనలు వంటివి జరిగినప్పుడు లాక్‌డౌన్‌ను విధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ లాక్‌డౌన్ సమయాల్లో వైట్ హౌస్ తూర్పు భాగంలోని భూగర్భంలో ఉన్న బంకర్‌లోకి అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌ను తరలిస్తారు. గతంలో ఈ తరహాలో జరిగిన లాక్‌డౌన్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

  • 2025 జులై : వైట్ హౌస్ పరిధిలోని ఒక పచ్చిక మైదానం పేరు నార్త్ లాన్. దీని చుట్టూ 13 అడుగుల ఎత్తైన గోడ ఉంది. ఈ గోడ పై నుంచి ఒక సెల్ ఫోన్‌ను లోపలి వైపుగా విసిరారు. దీంతో సెక్యూరిటీ అలారంలు మోగాయి. కాసేపు వైట్ హౌస్‌లో లాక్ డౌన్ విధించారు.
  • 2019 నవంబరు 26 : వైట్ హౌస్ మీదుగా విమానాలు, హెలికాప్టర్ల రాకపోకలు బ్యాన్. అయితే ఒక చిన్న విమానం వైట్ హౌస్ మీదుగా వెళ్లడం కలకలం రేపింది. దీంతో వెంటనే యుద్ధ విమానాలను రంగంలోకి దింపి ఆ ప్రాంతం నుంచి చిన్న విమానాన్ని బయటి వైపునకు పంపాల్సి వచ్చింది. ఈక్రమంలో వైట్ హౌస్‌లో 30 నిమిషాల పాటు లాక్‌డౌన్ విధించారు.
  • 2018 మే / 2019 జులై: కరోనా మహమ్మారి వేగంగా ప్రబలుతున్న వేళ నాటి ట్రంప్ సర్కారు కొవిడ్-19 కట్టడి చర్యలలో సవరణలు చేసింది. దీంతో 2018 మేలో ఒకసారి, 2019 జులైలో మరొకసారి వైట్ హౌస్ పరిధిలో లాక్‌డౌన్లు అమలయ్యాయి.
  • 2009 ఆగస్టు 25: విమానాన్ని నడుపుతున్న ఓ ట్రైనీ పైలట్ వైట్ హౌస్ పరిధిలోని గగనతలంలోకి ప్రవేశించాడు. దీంతో వైట్ హౌస్‌లో కాసేపు లాక్‌ డౌన్ అమలైంది. యావత్ కార్యాలయాన్ని హెలికాప్టర్లతో పహారా కాశారు.
  • 2005 మే 12: వైట్ హౌస్ పరిధిలోని గగనతలంలోకి సెస్నా 150 విమానం ఒకటి చొరబడింది. దీంతో వెంటనే అక్కడ లాక్ డౌన్‌ను అమల్లోకి తెచ్చారు.
  • 2001 సెప్టెంబరు 11 : 2001 సెప్టెంబరు 11 (9/11) ఉగ్రదాడుల తర్వాత, నాటి అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు డిక్ చెనీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు వైట్ హౌస్ కింద ఉన్న బంకర్ నుంచి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.ఆ దాడుల సమయంలో అధ్యక్షుడు జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో డిక్ చెనీయే బంకర్‌లో నుంచి దేశ భద్రతా వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించారు. అనుమానాస్పద విమానాలను కూల్చివేయాలని ఆయన సైన్యానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

