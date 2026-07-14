షేక్ హసీనా ఢాకాకు తిరిగి వస్తే జైలుకే- చట్ట ప్రకారమే చర్యలు : బంగ్లాదేశ్ మంత్రి
షేక్ హసీనా ఢాకాకు తిరిగి రావడంపై స్పందించిన బంగ్లాదేశ్ మంత్రి- స్వదేశానికి తిరిగొస్తే చట్టప్రకారమే చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం- ఇప్పటికే దోషిగా తేలిన నేపథ్యంలో ముందుగా జైలుకే వెళ్లాల్సి ఉంటుందని వ్యాఖ్యలు
Published : July 14, 2026 at 10:18 AM IST
Bangladesh On Hasina Return : బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా ఢాకాకు తిరిగి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె తిరిగి రాడవంపై బంగ్లాదేశ్ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. షేక్ హసీనా తిరిగి బంగ్లాదేశ్కు వస్తే చట్ట ప్రకారం అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపుతామని ఆ దేశ విదేశాంగ శాఖ సహయ మంత్రి షామా ఒబైద్ ఇస్లాం స్పష్టం చేశారు. హసీనా ఎక్కడ లొంగిపోయినా, బంగ్లాదేశ్లో అడుగుపెట్టిన వెంటనే చట్టపరమైన ప్రక్రియ అమలవుతుందని పేర్కొన్నారు.
హసీనా లొంగిపోతే ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న చట్టాల ప్రకారమే చర్యలు తీసుకుంటామని షామా ఒబైద్ తెలిపారు. చట్టం తన పని తాను చేసుకుంటుందని అన్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కోర్టులో దోషిగా తేలిన వ్యక్తి, అందుకే ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా పరిగణించాల్సిన అంశమేమీ లేదన్నారు. భారత్లో లేదా బంగ్లాదేశ్లో లొంగిపోయినా ముందుగా జైలుకు వెళ్లాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. హసీనా బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చట్టపరమైన ప్రక్రియ ఏ విధంగా ముందుకు సాగాలనే అంశాన్ని న్యాయవ్యవస్థే నిర్ణయిస్తుందని మంత్రి చెప్పారు.
రాజకీయ సంకేతాల కోసమేనా?
షేక్ హసీనాను తిరిగి తీసుకొచ్చే ప్రక్రియ తాత్కాలిక ప్రభుత్వ హయాంలోనే ప్రారంభమైందని, ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్ నేషనలిస్ట్ పార్టీ (బీఎన్పీ) నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కూడా అదే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తోందని షామా ఒబైద్ తెలిపారు. విదేశాల్లో ఉంటూ తిరిగి వస్తానంటూ హసీనా చేస్తున్న ప్రకటనలు, అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయిన లేదా దేశం విడిచిన అవామీ లీగ్ నాయకులు, కార్యకర్తల్లో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నంగానే కనిపిస్తున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు. లొంగిపోవడానికి బదులుగా పార్టీ శ్రేణులను ప్రోత్సహించడమే ఆమె వ్యాఖ్యల ఉద్దేశంగా తాను భావిస్తున్నానని తెలిపారు.
విద్యార్థుల నిరసనల తర్వాత భారత్కు
బంగ్లాదేశ్లో 2024 జులైలో రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు ఉద్యమం చేపట్టారు. అది కాస్తా తీవ్రరూపం దాల్చి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఉద్యమంగా మారింది. ఆందోళనకారులు ప్రధాని నివాసాన్ని ముట్టడించడంతో, 2024 ఆగస్టు 5న షేక్ హసీనా ప్రధానమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. హుటాహుటిన ఢాకాను విడిచి భారత్కు వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆమె దిల్లీలోని ఓ రహస్య ప్రదేశంలో నివసిస్తూన్నారు. విద్యార్థుల నిరసనలను అణచివేసే క్రమంలో మానవత్వానికి వ్యతిరేక నేరాలకు పాల్పడ్డారనే ఆరోపణలపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాత బాధ్యతలు చేపట్టిన యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం వాటిపై న్యాయ విచారణకు ఆదేశించింది. దీనిపై విచారణ జరిపిన బంగ్లాదేశ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్, గతేడాది ఆమెకు మరణ శిక్ష విధించింది. అయితే ఈ తీర్పుతో పాటు తనపై నమోదైన కేసులు, ఆరోపణలన్నీ రాజకీయ ప్రేరేపితమేనని హసీనా కొట్టిపారేశారు. అయితే తీర్పు వెలువడిన తర్వాత హసీనాకు బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించాలని ఢాకా ప్రభుత్వం భారత్ను కోరుతోంది. ఇప్పటి పలుమార్లు లేఖలు కూడా పంపించింది.
అయితే ఇటీవల ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హసీనా మాట్లాడుతూ, తిరిగి బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లే యోచనలో ఉన్నానని చెప్పారు. తాను స్వదేశానికి వెళ్లి కోర్టు ముందు లొంగిపోయేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని వెల్లడించారు. అరెస్టు కావడానికి లేదా చావడానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నానని తెలిపారు. తనకు మరణం సంభవిస్తే సొంత గడ్డపైనే చనిపోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఈ డిసెంబర్లోనే తనతో పాటు అవామీ లీగ్ పార్టీ సీనియర్ నేతలు స్వదేశానికి వెళ్లి కోర్టుల్లో లొంగిపోవాలని అనుకుంటున్నామని అన్నారు. తన అప్పగింతపై భారత ప్రభుత్వానికి బంగ్లాదేశ్ అధికారులు అనేక లేఖలు రాస్తున్నారని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని పేర్కొన్నారు.
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