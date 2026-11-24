డిసెంబర్ 16న బంగ్లాదేశ్కు హసీనా- ప్రభుత్వ విమానం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి
Sheikh Hasina To Return Bangladesh: భారత్లో ఉన్న బంగ్లా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. డిసెంబరు 16న తన స్వదేశానికి వెళ్లనున్నట్లు రాయిటర్స్ తన కథనంలో పేర్కొంది.
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా (IANS)
Published : November 24, 2026 at 9:46 AM IST
గత రెండేళ్లుగా భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా తన స్వదేశానికి వెళ్లబోతున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. షేక్ హసీనా డిసెంబర్ 16న బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి వెళ్లాలని యోచిస్తున్నట్లు ప్రముఖ వార్తాసంస్థ రాయిటర్స్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దేశ రాజధాని దిల్లీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ వెళ్లేందుకు ఆ దేశ జాతీయ విమానయాన సంస్థ బిమాన్ బంగ్లాదేశ్ ఎయిర్లైన్స్ విమానంలో తన ప్రయాణానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరినట్లు వెల్లడించింది. అలాగే అందుకు అవసరమైన ప్రయాణ పత్రాలను సమకూర్చాలని రెహమాన్ ప్రభుత్వాన్ని కోరినట్లు తెలిపింది.