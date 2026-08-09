డాల్ఫిన్ టైఫూన్- చైనాలో 1300విమానాలు రద్దు- 3లక్షల మంది తరలింపు
టైఫూన్ డాల్ఫిన్ ఎదుర్కొనేందుకు హెచ్చరిక వ్యవస్థలను బలోపేతం- ఈ టైఫూన్ను మెరుగ్గా ఎదుర్కోవడానికి జలసంబంధ డేటాను అనుసంధానం-తుపాను, వరద మార్గాలను అనుకరించడానికి డిజిటల్ ట్విన్ ప్లాట్ఫారమ్
Published : August 9, 2026 at 3:20 PM IST
Typhoon Dolphin China : టైఫూన్ డాల్ఫిన్ తుపాను ముంచుకొస్తున్న తరుణంలో చైనాలోని జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్ ముందస్తు హెచ్చరికలను బలోపేతం చేసింది. ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి అధునాతన పరికరాలను ఉపయోగిస్తోంది. షాంఘైలోని రెండు విమానాశ్రయాలు 1,300కు పైగా విమానాలను అధికారులు రద్దు చేశారు. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని సుమారు 3 లక్షల మంది ప్రజలను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
2026 సంవత్సరంలో 13వ తుపాన్ అయిన టైఫూన్ డాల్ఫిన్ జెజియాంగ్, ఫుజియాన్ మధ్య తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. టైఫూన్కి సంబంధించి ఎమర్జెన్సీ కాల్ను అత్యున్నత స్థాయి అయిన లెవెల్ I కి జెజియాంగ్ పెంచింది. ఈ టైఫూన్ను మెరుగ్గా ఎదుర్కోవడానికి డిజిటల్ ట్విన్ ప్లాట్ఫారమ్ను ఉపయోగిస్తోంది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ ప్రతిస్పందన ప్రణాళికలను ఆటోమేటిక్గా రూపొందించగలదు, ఖాళీ చేయించవలసిన ప్రాంతాలను గుర్తించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాల్సిన వారి సంఖ్యను అంచనా వేస్తుంది. ఈ టైఫూన్ బలమైన ఈదురుగాలులతో ప్రభావితం చేస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇది తీరం దాటిన తర్వాత నెమ్మదిగా కదిలే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల దీర్ఘకాలికంగా భారీ వర్షాలు కురిసి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. మారుతున్న తుపాను పరిస్థితిని నిరంతరం ట్రాక్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
తుపాను కారణంగా అధిక వర్షపాతం
తుపాను ప్రభావం కారణంగా, రానున్న కొద్ది రోజుల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో 200 నుంచి 400 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చైనాలోని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేశారు. జెజియాంగ్లో కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. షాంఘైలోని హాంగ్కియావో, పుడాంగ్ విమానాశ్రయాలు కూడా ఆదివారం రావలసిన విమానాల్లో సుమారు 60 శాతాన్ని రద్దు చేసినట్లు షాంఘై ప్రభుత్వ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి.
తుపాను ప్రభావంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున తీర ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. శనివారం సాయంత్రం జెజియాంగ్లోని తైజౌ నగరంలో సుమారు 3,90,000 మందిని, షాంఘై ప్రాంతంలోని ప్రజలను 30,000మందికి పైగా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. అలాగే, ఫెర్రీలు, క్రూయిజ్లతో సహా అన్ని నీటి ఆధారిత కార్యకలాపాలను నిలిపివేశారు. ఆదివారం ఉదయం నాటికి, ఈ తుఫాను కారణంగా, గంటకు సుమారు 162 కిలోమీటర్లు వేగంతో బలమైన గాలుల వీస్తున్నాయని అధికారులు అంచనా వేశారు. భారీ వర్షాల కారణంగా వరదల ముప్పు పొంచి ఉందని, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ తపాను ఆదివారం సాయంత్రం నాటికి జెజియాంగ్ ప్రావిన్స్, పొరుగున ఉన్న ఫుజియాన్ ప్రావిన్స్లోని ఉత్తర భాగాలను తాకుతుందని అంచనా. కాగా, శనివారం ఉత్తర తైవాన్లో ఈ తుఫాను కారణంగా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫలితంగా కొన్ని తైవాన్ ఎయిర్లైన్స్ కూడా ఆదివారం చైనాకు వెళ్లే తమ విమానాలను రద్దు చేసుకున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, గత నెల జులైలో ఆగ్నేయ పసిఫిక్ ప్రాంతంలో తీవ్ర తుపాను సంభవించనున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేశారు. ఆ సమయంలో తూర్పు చైనా ప్రాంతంలోని ఝెజియాంగ్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 17 లక్షల మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. తుపాను కారణంగా దేశంలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయంటూ చైనా జాతీయ వాతావరణ కేంద్రం రెడ్ అలర్ట్ కూడా జారీ చేసింది. అయితే అప్పుడు వచ్చిన ఆ తుపాను పేరు 'టైఫూన్ బావి'గా నామకరణం చేశారు. దీని కారణంగా జపాన్లోని దక్షిణ ప్రాంత దీవుల్లో, తైవాన్లో హోరుగాలులు, భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఫిలిప్పీన్స్లో వర్షాలు మరింత తీవ్రంగా మారాయి. అంతేకాదు, దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్లో కనీసం 17 మంది మరణించారు. దేశ రాజధాని బీజింగ్తో సహా అనేక ప్రధాన నగరాల్లో అత్యవసర సహాయ పునరావాస కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. కాగా, చైనాలో ఈ ఏడాది మొత్తం 9కి పైగా టైఫూన్లు సంభవించాయని అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.
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