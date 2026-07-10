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యుద్ధం, టెర్రరిజం, రాజకీయ అణచివేతకు లైంగిక హింసను సాధనంగా వాడుతున్నారు: ఐరాసలో భారత్

లైంగిక హింసపై ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ కీలక వ్యాఖ్యలు- సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసను తీవ్రంగా ఖండించిన ఇండియా- ఆ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసను సాధనంగా వాడుకుంటున్నారని మండిపాటు

India's Permanent Representative to the UN, Ambassador P Harish
India's Permanent Representative to the UN, Ambassador P Harish (Source : @IndiaUNNewYork/X)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 10, 2026 at 10:03 AM IST

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Updated : July 10, 2026 at 10:48 AM IST

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India On Sexual Violence : సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది. యుద్ధం, ఉగ్రవాదం, హింస, రాజకీయ అణచివేతకు లైంగిక హింసను ఒక సాధనంగా వాడుతున్నారని మండిపడింది. సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసపై ఐక్యరాజ్యసమితి (యూఎన్) భద్రతా మండలిలో జరిగిన బహిరంగ చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

'ఆ నివేదిక సామూహిక చర్యల తక్షణ అవసరాన్ని తెలియజేస్తోంది'
2025 నాటికి ధ్రువీకరించిన లైంగిక హింస కేసుల్లో తీవ్ర పెరుగుదల ఉంటుందని ఐరాస నివేదికలో తేలడంపై భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నివేదిక సామూహిక చర్యల తక్షణ అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతోందని అన్నారు. ఈ క్రమంలో ఐక్యరాజ్యసమితి శాంతి పరిరక్షణకు భారత్ చేసిన చరిత్రాత్మకమైన కృషిని హైలైట్ చేశారు. సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసను అడ్డుకోవడంలో మహిళా శాంతి పరిరక్షకుల (ఫీమేల్ పీస్‌మేకర్స్) నియామకం పరివర్తనాత్మక ప్రభావాన్ని చూపిందని పేర్కొన్నారు. సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింస నివారణలో చేసిన విశేష కృషికి గాను భారత శాంతి పరిరక్షకులు మేజర్ మోయిజ్ యాసిన్, మేజర్ సోనియా దేవేంద్ర నవస్కర్‌లకు ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ చేతుల మీదుగా మిలిటరీ జెండర్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2026 గుర్తింపు పత్రం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

"సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింసపై ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ (UNSG) నివేదికలోని అంశాల నేపథ్యంలో నేటి బహిరంగ చర్చ సభ్య దేశాల సమష్ఠి చర్చకు అర్హమైనది. 2025 నాటికి ధ్రువీకరించిన లైంగిక హింస కేసుల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల, ఆ హింసలో ఇమిడి ఉన్న అత్యంత క్రూరత్వాన్ని ఆ నివేదిక బలపరుస్తోంది. సమాజాన్ని అణచివేయడానికి, అసమ్మతిని తొక్కిపెట్టడానికి లైంగిక హింసను సాధనంగా ఉపయోగించడం కొనసాగుతోంది. లైంగిక హింస కేసుల్లో నిందితులు శిక్ష పడకుండా తప్పించుకుంటున్నారు. ఇటువంటి హేయమైన చర్యలను భారత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది. సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింస కట్టడికి భారత్ మహిళా శాంతి పరిరక్షకులను మోహరించింది. ఇది పరివర్తనాత్మక ప్రభావాన్ని చూపే ఒక నిరూపితమైన చర్య. 2007లో లైబీరియాకు భారత్ పంపిన ఐక్యరాజ్యసమితికి చెందిన మొట్టమొదటి పూర్తి మహిళా పోలీసు విభాగం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. లైబీరియాలో లైంగిక నేరాలను అరికట్టడానికి, లింగ ఆధారిత హింసను నిరోధించడానికి, ప్రజల్లో భద్రత, విశ్వాసాన్ని పునర్నిర్మించడానికి ఒక మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది" అని హరీశ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

వారి కృషిపై ప్రశంసలు
లైంగిక హింసను అరికట్టడంలో UNMISలో ఫోర్స్ అంబుడ్స్‌పర్సన్, వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్‌గా పనిచేసిన మేజర్ మోయిజ్ యాసిన్ తీవ్రంగా కృషి చేశారని పర్వతనేని హరీశ్ కొనియాడారు. ఆమె అనధికారిక ఫిర్యాదుల రిపోర్టింగ్ కోసం సులభంగా అందుబాటులో ఉండే గోప్యమైన, బాధితులకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారని కొనియాడారు. అలాగే భద్రతా దళాలు, పోలీసులను అందించే దేశాల సైనిక పరిశీలకులతో కలిసి 40కి పైగా ప్రత్యేక సమావేశాలను నిర్వహించారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఒక ఫోర్స్ జెండర్ డేటాబేస్‌ను కూడా స్థాపించారని వివరించారు.

"మేజర్ సోనియా దేవేంద్ర నవస్కర్ అనే మహిళా శాంతిపరరక్షకురాలు మహిళా పోలీసులకు ఫోకల్ పాయింట్‌గా, UNMIS జెండర్ టాస్క్‌ఫోర్స్‌లో సభ్యురాలిగా ఉన్నారు. ఆమె సంక్షోభ ప్రదేశాల్లో లైంగిక హింస నివారణకు సంబంధించిన ఇంటెలిజెన్స్, ప్రణాళికా విధుల్లో చురుగ్గా పనిచేశారు. యూఎన్‌ పోలీసుల ఉత్తమ ప్రాక్టీస్ నెట్‌వర్క్‌లను నిర్మించారు. లింగ సమస్యలపై ఆతిథ్య దేశంతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఈ క్రమంలో లైంగిక హింసను అరికట్టడంలో మేజర్ మోయిజ్ యాసిన్, మేజర్ సోనియా ఇద్దరూ చేసిన విశేష కృషికి గానూ ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ చేతుల మీదుగా మిలిటరీ జెండర్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్-2026 గుర్తింపు పత్రాన్ని అందుకుంటున్నారని తెలియజేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. 2019, 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో ఇదే విధంగా భారత్‌కు చెందిన శాంతి పరిరక్షకులు ఘనమైన గౌరవాన్ని పొందారు. అందుకు గర్వంగా ఉంది" అని హరీశ్ స్పష్టం చేశారు.

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Last Updated : July 10, 2026 at 10:48 AM IST

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CONFLICT RELATED SEXUAL VIOLENCE
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