'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్' విడుదల- కానరాని ట్రంప్ ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లు- అమ్మాయిలతో మైఖెల్ జాక్సన్, బిల్ క్లింటన్!
'ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్'లో పత్తాలేని ట్రంప్ ఫొటోలు- టీనేజీ అమ్మాయిలతో మైఖెల్ జాక్సన్, బిల్ క్లింటన్- ట్రంప్ ఫొటోలను కావాలనే దాచారంటున్న విపక్ష డెమొక్రాట్లు- చట్టానికి లోబడే ఫైల్స్లో మార్పులు చేస్తున్నామన్న అమెరికా న్యాయశాఖ
Published : December 20, 2025 at 11:01 AM IST
Epstein Files Released : సంచలనం సృష్టించిన సె*క్స్ రాకెట్కు సంబంధించిన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ను అమెరికా న్యాయశాఖ శనివారం తెల్లవారుజామున విడుదల చేసింది. అయితే వీటిలో ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కు సంబంధించిన ఫొటోలు కానీ, డాక్యుమెంట్లు కానీ పెద్దగా లేకపోవడం గమనార్హం. ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లోని వేలాది డాక్యుమెంట్లు, ఫొటోలను తాము పరిశీలించామని, వాటిలో ట్రంప్ ప్రస్తావన కలిగిన ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లు పెద్దగా కనిపించలేదంటూ 'న్యూయార్క్ టైమ్స్' ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. చాలావరకు డాక్యుమెంట్లు, ఫొటోలలో సవరణలు జరిగినట్లు గుర్తించామని పేర్కొంది. ప్రత్యేకించి ట్రంప్ ప్రస్తావన కలిగిన డాక్యుమెంట్లు, ఫొటోలలో సమాచారాన్ని మార్చినట్లు కనిపిస్తోందని ఆరోపించింది.
విడుదలైన ట్రంప్ ఫొటోలివీ
తాజాగా విడుదలైన ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ట్రంప్, ఆయన భార్య మెలానియా ట్రంప్ సె*క్స్ రాకెట్ నిర్వాహకుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్తో కలిసి దిగిన ఫొటోలు ఉన్నాయి. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సహాయకురాలు ఘిస్లయిన్ మ్యాక్స్వెల్తోనూ ట్రంప్ దంపతులు ఫొటోలు దిగారు. ఎప్స్టీన్ ఎస్టేట్కు ట్రంప్ రాకపోకలు సాగించిన విమాన సర్వీసుల సమాచారం జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ డైరీలో రాసి ఉన్న ఫొటో ఒకటి ఉంది. వాస్తవానికి ఈ ఫొటోలను గతంలోనే అమెరికా న్యాయశాఖ విడుదల చేసింది. ఎప్స్టీన్ ఎస్టేట్లో ట్రంప్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన కొత్త ఫొటోలేవీ ఈ ఫైల్స్లో లేకపోవడం గమనార్హం. గతంలో అమెరికా దర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్బీఐ విచారణలో జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సహాయకురాలు ఘిస్లయిన్ మ్యాక్స్వెల్ కీలక వివరాలను వెల్లడించింది. ఎప్స్టీన్ ఎస్టేట్కు ట్రంప్ తరచూ వచ్చి వెళ్తుండే వారని తెలిపింది. ఎప్స్టీన్ తరఫున వాదనలు వినిపించిన క్రిమినల్ డిఫెన్స్ న్యాయవాది అలాన్ డెర్షోవిట్జ్ 2016లో కోర్టులో కీలకమైన సాక్ష్యాన్ని చెప్పారు. తాను చాలాసార్లు ఎప్స్టీన్ ఇంట్లో ట్రంప్ను చూశానని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే ఎప్స్టీన్ను ట్రంప్ ఎందుకు కలిసే వారో చెప్పలేదు. ఇలాంటి విషయాలు బహిర్గతమైన ప్రతిసారీ, తనకు ఎప్స్టీన్తో పరిచయమే లేదని ట్రంప్ చెబుతూ వచ్చారు. ఫ్లోరిడాలోని తన మారలాగో ఎస్టేట్కు చెందిన ఓ ఉద్యోగిని ఎప్స్టీన్ రిక్రూట్ చేసుకున్నాడని, దీంతో 2000వ దశకం ఆరంభంలోనే అతడితో స్నేహాన్ని తెంచుకున్నానని ట్రంప్ ఒకసారి తెలిపారు.
అమ్మాయిలతో మైఖెల్ జాక్సన్, బిల్ క్లింటన్
పాప్ స్టార్ మైఖెల్ జాక్సన్, మాజీ అమెరికా అధ్యక్షుడు బిల్ క్లింటన్, ఘిస్లయిన్ మ్యాక్స్వెల్, మైక్ జాగర్, వుడీ అలెన్, నోమ్ ఛామ్స్కీ వంటి ప్రముఖుల ఫొటోలు కూడా ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్లో ఉన్నాయి. వీరంతా సె*క్స్ రాకెట్ నిర్వాహకుడు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్తో కలిసి ఫొటోలు దిగారు. ఈ ఫొటోలన్నీ ఎప్స్టీన్కు చెందిన సొంత ఎస్టేట్లో దిగినవే. ఎప్స్టీట్ ఎస్టేట్లోని చాలా ప్రదేశాల్లో బిల్ క్లింటన్ ఫొటోలు దిగారు. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సహాయకురాలు ఘిస్లయిన్ మ్యాక్స్వెల్తో కలిసి హాట్ టబ్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తూ బిల్ క్లింటన్ దిగిన ఫొటోను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఈ హాట్ టబ్లోనే మరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. ఎప్స్టీన్, బిల్ క్లింటన్లతో కలిసి మైఖెల్ జాక్సన్ దిగిన ఫొటోలు సైతం రిలీజయ్యాయి. నగ్నంగా ఉన్న యువతి పెయింటింగ్ ఎదుట ఎప్స్టీన్, మైఖెల్ జాక్సన్ నిలబడి ఒక ఫొటో దిగారు. మరో ఫొటోలో మైఖెల్ జాక్సన్ భుజంపై బిల్ క్లింటన్ చేయి వేసుకొని నిలబడి ఉండగా, వారి పక్కనే ప్రముఖ సింగర్ డయానా రోస్, ఓ యువతి నిలబడి ఉన్నారు.
అలాంటి ఫైల్స్ను అస్సలు విడుదల చేయం : అమెరికా న్యాయశాఖ
శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచి రాబోయే కొన్ని వారాల పాటు ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ విడుదల ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని అమెరికా న్యాయశాఖకు చెందిన డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచే తెలిపారు. 'ఎందుకంటే ఆ ఫైల్స్ పెద్దసంఖ్యలో ఉన్నాయి. వాటన్నింటిని మేం నిశితంగా తనిఖీ చేస్తున్నాం. చట్టం ప్రకారం సె*క్స్ స్కాంలోని బాధిత టీనేజీ యువతుల ఫొటోలు, పేర్లు బయటికి రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం. ఫొటోలలోని వాళ్ల మొహాలను బ్లర్ చేస్తున్నాం. చట్టానికి లోబడే ఈ మార్పులు చేస్తున్నాం. బాధిత టీనేజీ యువతుల సమాచారం బయటికి రాకుండా చూస్తున్నాం. ఆ యువతులను లైంగికంగా వేధిస్తున్నట్లు ఉన్న మెటీరియల్ను బహిర్గత పర్చడం లేదు. అమెరికా విదేశాంగ నీతికి, జాతీయ భద్రతకు విఘాతం కలిగించే ఫైళ్లను కూడా విడుదల చేసేది లేదు. ఈ స్కాంపై జరిగేే దర్యాప్తునకు భంగం కలిగించే సమాచారాన్ని కూడా రిలీజ్ చేయం. అమెరికాలోని ప్రముఖులను ఎప్స్టీన్ బ్లాక్మెయిల్ చేశాడనే ఆధారాలేవీ మా సమీక్షలో దొరకలేదు' అని టాడ్ బ్లాంచే వెల్లడించారు.
చట్టాలను న్యాయశాఖ అధికారులు ఉల్లంఘించారు : విపక్ష నేతలు
జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఫైళ్లలో అమెరికా న్యాయశాఖ భారీ మార్పులు చేసిందని విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యులు రాబర్ట్ గార్షియా, జేమీ రస్కిన్ ఆరోపించారు. ఈవిధంగా చేయడం ద్వారా అమెరికా చట్టాలను న్యాయశాఖ అధికారులు ఉల్లంఘించారని విమర్శించారు. ఎప్స్టీన్ సె*క్స్ రాకెట్కు సంబంధించిన అసలు సాక్ష్యాలు బయటికి రాకుండా డొనాల్డ్ ట్రంప్ సర్కారు అడ్డుకుంటోందని వారు తెలిపారు. అమెరికా న్యాయశాఖ తీరుపై డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యుడు రో ఖన్నా విచారం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై తదుపరిగా న్యాయపరంగా ఏం చేయాలనేది ఆలోచిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు. ‘ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ చట్టం’ అమలుకు ట్రంప్ సర్కారు తూట్లు పొడిచిందని మండిపడ్డారు. ఒక డాక్యుమెంట్తో పాటు 119 పేజీలలోని సాక్ష్యాల సమాచారాన్ని పూర్తిగా మార్చేశారని రో ఖన్నా తెలిపారు.
మిస్టరీ : జైలులోనే ఎప్స్టీన్ ఆత్మహత్య ?
ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఎస్టేట్లో జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ సెక్స్ రాకెట్ను నడుపుతున్నాడనే సమాచారం 2005 మార్చిలో వెలుగుచూసింది. 14 ఏళ్ల బాధిత యువతి తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ వ్యవహారం బయటపడింది. తమ కుమార్తెను ఎప్స్టీన్ లైంగికంగా వేధించాడని వారు ఫిర్యాదు చేశారు. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ ఒక బడా ఫైనాన్షియర్. అతడే సె*క్స్ రాకెట్ను నడిపేవాడని దర్యాప్తులో గుర్తించారు. దీంతో 2006 జులైలో ఎప్స్టీన్ను అరెస్టు చేశారు. అప్పట్లో అతడు 13 నెలలు జైలులో ఉన్నాడు. అనంతరం విడుదలయ్యాడు. మళ్లీ 2019 జులై 6న ఎప్స్టీన్ను న్యూయార్క్లో అరెస్టు చేశారు. 2019 ఆగస్టు 10న జైలులోనే అనుమానాస్పద స్థితిలో అతడు చనిపోయాడు. ఎప్స్టీన్ జైలులో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు వెల్లడించారు.