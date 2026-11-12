వైట్హౌస్ సమీపంలో కాల్పులు- వీధులను దిగ్బంధించిన పోలీసులు- ట్రంప్ శ్వేతసౌధంలో ఉన్నారా?
US White House Shooting : వాషింగ్టన్లో అమెరికా అధ్యక్ష భవనం వైట్హౌస్కు సమీపంలో ఓ దుండగుడు జరిపిన కాల్పుల్లో ఐదుగురు మరణించారు.
Published : November 12, 2026 at 8:06 PM IST
అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీ తుపాకుల శబ్దంతో దద్దరిల్లింది. వైట్ హౌస్కు అతి సమీపంలోని లోగాన్ సర్కిల్లో గుర్తుతెలియని దుండగుడు ఐదుగురిపై కాల్పులు జరిపాడు. కాల్పుల జరిపిన అనంతరం దుండగుడు అక్కడ నుంచి పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో వైట్హౌస్ చుట్టుపక్కల వీధులను పోలీసులు దిగ్బంధించారు. భారీ ఎత్తున భద్రతా దళాలను మోహరించారు. దుండగుడి కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా శ్వేతసౌధం సమీపంలోని పాఠశాలలకు లాక్డౌన్ విధించారు. శ్వేతసౌధం పరిసర ప్రాంతాలకు ప్రజలెవరూ రావద్దని పోలీసులు సూచించారు. కాల్పుల ఘటనపై దర్యాప్తు చేసేందుకు ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఆల్కహాల్, టొబాకో, ఫైర్ ఆర్మ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ ఏజెంట్లు కూడా రంగంలోకి దిగారు. కాల్పుల సమయంలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్ హౌస్లో ఉన్నారా లేదా అన్న దానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.