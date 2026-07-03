బస్సు లోయలో పడి 40 మంది మృతి- బ్రేకులు ఫేయిల్ కావడమే కారణం!
మరో ఎనిమిది మందిని రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వెల్లడించిన అధికారులు
Pakistan Road Accident (ETV Bharat)
Published : July 3, 2026 at 1:01 PM IST
Pakistan Road Accident : పాకిస్థాన్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వాయువ్య పాకిస్థాన్లోని ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రాంతంలో ఒక బస్సు లోయలో పడి 40 మంది మరణించారు. ఇందులో మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరో ఎనిమిది మందిని రక్షించి ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. బలూచిస్థాన్లోని షెరానీ జిల్లాను దాటి, ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లోకి ప్రవేశించిన సమయంలో పెషావర్ వెళ్తున్న ఈ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. కొండ ప్రాంతంలోని ఒక క్లిష్టమైన మలుపు వద్ద బస్సు అదుపు తప్పి రోడ్డు పక్కకు జారిపోయిందని, బ్రేకులు విఫలం కావడం దీనికి కారణం కావచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.