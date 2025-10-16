'మాపై ఆంక్షలు విధిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు- రష్యా చమురును కొనడం తప్పు కాదు'- అమెరికాకు చైనా వార్నింగ్
చైనా విదేశాంగ శాఖ కీలక ప్రకటన
Published : October 16, 2025 at 7:45 PM IST
China Warns US on Sanctions : రష్యా చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు తమ దేశ ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసేలా అమెరికా ఏకపక్ష ఆంక్షలను విధిస్తే తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చైనా హెచ్చరించింది. రష్యా నుంచి తాము చమురును దిగుమతి చేసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదని స్పష్టం చేసింది. అది న్యాయబద్ధమైన, ధర్మబద్ధమైన విషయమేనని తేల్చి చెప్పింది. గురువారం బీజింగ్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో చైనా విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి లిన్ జియాన్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలోని ఇతరత్రా దేశాల్లాగే రష్యా నుంచి కూడా వాణిజ్య, ఇంధన సహకారాన్ని తాము పొందుతున్నామని ఆయన తెలిపారు.
ఏకపక్ష ఆంక్షలు విధిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు
''రష్యా నుంచి ఇక చమురును కొనేది లేదని భారత ప్రధాని మోదీ నాకు హామీ ఇచ్చారని, చైనా కూడా అలాగే చేసేలా చూస్తామంటూ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ బుధవారం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై లిన్ జియాన్ స్పందిస్తూ, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభంపై చైనాకు మొదటినుంచీ స్పష్టమైన వైఖరి ఉందని, దాని గురించి అందరికీ తెలుసన్నారు. ఆ అంశాన్ని చైనాతో ముడిపెట్టేందుకు అమెరికా యత్నించడాన్ని ఉపేక్షించేది లేదని పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా తమ దేశంపై ఏకపక్ష ఆంక్షలను విధించినా, వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించే యత్నం చేసినా బలంగా ప్రతిఘటిస్తామని లిన్ జియాన్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. చైనా హక్కులు, ప్రయోజనాలు, సార్వభౌమాధికారం, వికాసం, భద్రతలకు అమెరికా విఘాతం కలిగిస్తే తీవ్ర పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, రక్షణ ఉత్పత్తులు, ఏరోస్పేస్, హై-టెక్ పరిశ్రమలకు అత్యంత కీలకమైన అరుదైన ఖనిజాల (రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ) ఎగుమతులపై నియంత్రణ పెంచుతున్నామని అక్టోబర్ 9న చైనా ప్రకటించింది. దీంతో అమెరికా షాక్కు గురైంది. 'చైనా వర్సెస్ ప్రపంచం' అనేలా పరిస్థితులు ఉన్నాయని, దీనిపై మిత్రదేశాలతో కలిసి స్పందిస్తామని వెల్లడించింది. ప్రపంచ శాంతి పరిరక్షణ, ప్రాంతీయ సుస్థిరత, అంతర్జాతీయ బాధ్యతతోనే చైనా ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని లిన్ జియాన్ తెలిపారు.
అమెరికాతో చర్చలకు సదా సిద్ధం
''వాణిజ్యపరమైన అంశాలపై అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు మేం సదా సిద్ధంగా ఉంటాం. పరస్పర గౌరవం, సమతూకంతో కూడిన చర్చల్లో పాల్గొనేందుకు చైనా ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తిని చూపిస్తుంది'' అని చైనా వాణిజ్య శాఖ అధికార ప్రతినిధి హీ యంగ్ క్వియాన్ తెలిపారు.
ప్రపంచ పరిశ్రమలు చైనా కంట్రోల్లో ఉండాలా?
'సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఎనర్జీ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్' (CREA) స్వచ్ఛంద సంస్థ ఫిన్లాండ్ కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. దీని ప్రకారం ప్రస్తుతం రష్యా నుంచి అత్యధికంగా చమురును దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశం చైనా. నంబర్ 2 స్థానంలో భారత్ ఉంది. రష్యా చమురు ఎగుమతుల్లో 60 శాతం భాగాన్ని ఒక్క చైనానే కొంటోందని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ఇటీవలే వ్యాఖ్యానించారు. సరిహద్దుల్లోని పైప్లైన్ వ్యవస్థ ద్వారా రష్యాలో ఉత్పత్తి అయ్యే సహజ వాయువు నిల్వల్లోనూ అత్యధిక భాగాన్ని చైనా కొంటోందన్నారు. చైనా నుంచి అత్యధికంగా రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ను దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశాల జాబితాలో అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్, భారత్ ఉన్నాయి. ఈ దేశాలతో మాట్లాడాక, చైనా ఎగుమతి నియంత్రణ చర్యలపై స్పందిస్తామని అమెరికా ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ వెల్లడించారు. ప్రపంచ దేశాల సప్లై చైన్లు, తయారీ పరిశ్రమలను చైనా అధికారులు కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితులు ఉండకూడదన్నారు. కాగా, చైనా నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా వస్తు,ఉత్పత్తులపై 100 శాతం సుంకాన్ని విధిస్తామని హెచ్చరించారు.