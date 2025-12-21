దక్షిణాఫ్రికాలో కాల్పులు- 9 మంది మృతి
దక్షిణాఫ్రికాలో రెండో సామూహిక కాల్పుల ఘటన- బార్లో ఉన్న వ్యక్తులపై కాల్పులు జరిపిన 12మంది దుండగులు- 9 మంది మృతి
Published : December 21, 2025 at 11:08 AM IST
Firing In South Africa : దక్షిణాఫ్రికాలో కాల్పులు కలకలం సృష్టించాయి. జోహన్నెస్బర్గ్లో ఓ సాయుధుడు జరిపిన కాల్పుల్లో 9మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 10 మంది గాయపడ్డారు. కాల్పుల చప్పుడుతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు పరుగులు తీశారు. ప్రస్తుతం నిందితులు కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, జొహన్నెస్బర్గ్ శివారులోని బెకర్స్డాల్ టౌన్షిప్లో ఈ ఘటన జరిగింది. నగరానికి సుమారు 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గోల్డ్ మైనింగ్ ఏరియా బెక్కర్స్దాల్లో ఆదివారం తెల్లవారుజామున ఒంటి గంట సమయంలో ఈ దారుణం జరిగింది. సుమారు 12 మంది దుండగులు రెండు వాహనాల్లో వచ్చి బార్లో ఉన్న వ్యక్తులపై విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరిపారు. తొలుత మృతుల సంఖ్యను వెల్లడించలేదు కానీ, తర్వాత 9 మంది మృతి చెందగా, 10 మంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుల్లో బార్ వెలుపల వేచి ఉన్న ఓ క్యాబర్ డ్రైవర్ ఉన్నట్లు ప్రావిన్షియల్ పోలీసు కమిషనర్ మేజర్ జనరల్ పేర్కొన్నారు.
అయితే కాల్పులు జరిపి పారిపోతున్న సమయంలోనూ దుండగులు రోడ్డుపై ఉన్న వారిపై కూడా కాల్పులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. కాల్పుల చప్పుడుతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు పరుగులు తీశారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నామన్నారు. వీరిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. కాల్పులకు కచ్చితమైన కారణం తెలియరాలేదన్నారు. ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పేర్కొన్నారు. తాజా కాల్పుల నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశామన్నారు.
హాస్టల్లోకి చొరబడి కాల్పులు
ఈ నెలలో కాల్పులు ఘటన ఇది రెండోసారి. డిసెంబర్ 6న జొహన్నెస్బర్గ్లోని పిట్రోరియా సమీంలో కూడా కాల్పులు జరిగాయి. తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో ముగ్గురు దుండగులు ఓ హాస్టల్లోకి ప్రవేశించి విచక్షణరహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 14 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని క్షతగాత్రును ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుల్లో మూడేళ్ల చిన్నారి ఉంది. అక్రమంగా మద్యం విక్రయించే ప్రాంతాల్లో ఈ కాల్పులు జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఇక పోలీసుల గణంకాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో దక్షిణాఫ్రికాలో రోజూ సగటున 63 మంది హత్యకు గురయ్యారు. చిన్న చిన్న గొడవలు, దొంగతనాలు, హింసలే ఈ మరణాలకు కారణమయ్యాయి. 2024 సెప్టెంబర్లో తూర్పు కేప్ ప్రావిన్స్లోని ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 18 మంది కాల్చి చంపారు. అదే ఇటీవల జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన ఘటనల్లో ఒకటి. అయితే కఠినమైన చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ పెద్ద సంఖ్యలో అక్రమ తుపాకులు చెలామణిలో ఉండటమే ఈ ఘటనకు ప్రధాన కారణమని అంటున్నారు.
బోండీ బీచ్లో కాల్పులు
ఇటీవల సిడ్నీలోని బోండీ బీచ్లో హనుక్కా వేడుకలు జరుపుకుంటున్నవారిపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు ఘటన జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే హనూకా ప్రారంభానికి సూచికగా బోండీ బీచ్లో 'చానుకా బై ద సీ' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా, దీనికి పెద్ద సంఖ్యలో యూదులు హాజరయ్యారు. వారు ఉల్లాసంగా గడుపుతున్న సమయంలో నల్లటి ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు దుండగులు బోండీ పెవిలియన్ పక్కన ఉన్న పాదచారుల వంతెనపైకి చేరుకుని కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాల్పులు జరిపిన సాజిద్ అక్రమ్, నవీద్ అక్రమ్లు తండ్రీకొడుకులని పోలీసులు గుర్తించారు. సాజిద్ స్థానికంగా పండ్ల దుకాణం నడుపుతుండగా, నవీద్ రెండు నెలల కిందటే ఉద్యోగం కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు. చేపల వేటకు వెళ్తున్నామని వీరిద్దరూ కుటుంబసభ్యులకు చెప్పినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో సాజిద్ చావగా, నవీద్ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.