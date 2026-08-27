టిబెట్లో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు- ముగ్గురు మృతి- 550 మందికి పైగా గల్లంతు!
మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉండే అవకాశం- తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్- రవాణా విమానం ద్వారా ఓ ప్రత్యేక సైనిక బృందం తరలింపు
Published : August 27, 2026 at 10:37 AM IST
Tibet Mudslide : టిబెట్లో మొదలైన అకస్మిక వరదలు అక్కడ కూడా భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చింది. నేపాల్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న గైరాంగ్ పోర్టును వరద ముంచెత్తగా ముగ్గురు మృతిచెందారు. 588 మంది గల్లంతయ్యారు. మృతుల సంఖ్య భారీగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ విపత్తుపై చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సహాయక చర్యలను యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. Y-20 రవాణా విమానం ద్వారా ఓ ప్రత్యేక సైనిక బృందాన్ని వరద ప్రభావిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ఈ బృందం ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగి రహదారులను పునరుద్ధరిస్తోంది. వరదల ధాటికి గైరాంగ్ పోర్టు నగరం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఇక్కడే అనేక మంది గల్లంతమయ్యారు. చూస్తుండగానే ఉప్పెన లాగా వరద, బురద ముంచెత్తింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.