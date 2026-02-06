ఇస్లామాబాద్లో ఆత్మాహుతి దాడి- 12 మంది మృతి!
షెహజాద్ ప్రాంతంలో ఓ ప్రార్థనా మందిరం లక్ష్యంగా ఆత్మాహుతి దాడి- 12 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొంత మందికి గాయాలు
Suicide Attack At Shia Religious (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 4:05 PM IST
Suicide Attack At Shia Religious : పాకిస్థాన్ ఇస్లామాబాద్లోని షెహజాద్ ప్రాంతంలోని ఓ ప్రార్థనా మందిరం సమీపంలో శుక్రవారం ఆత్మాహుతి దాడి జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో దాదాపు 12 మంది మరణించగా, మరికొంతమంది గాయపడినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు, రెస్క్యూ బృందాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. క్షతగాత్రులను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అయితే, గడిచిన ఆరు నెలల్లో రాజధాని నగరంలో జరిగిన పేలుళ్లలో ఇది రెండోదిగా తెలుస్తోంది. గత నవంబర్లో ఇస్లామాబాద్ కోర్టు సముదాయంలో జరిగిన కారు పేలుడులో దాదాపు 12 మంది మరణించగా, 25 మందికి పైగా గాయపడ్డారు.