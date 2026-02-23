ETV Bharat / international

నేపాల్​లో లోయలో పడిన బస్సు- 18 మంది మృతి

నేపాల్​లో బస్సు ప్రమాదం- బస్సు లోయలో పడటంతో 18 మంది మృతి- 26 మందికి గాయాలు

Nepal Bus Accident
Nepal Bus Accident (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 8:24 AM IST

Nepal Bus Accident : నేపాల్​లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ధాడింగ్‌ జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ బస్సు అదుపుతప్పి నదిలో పడటంతో 18 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 26 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

పొఖారా నుంచి కాఠ్‌మాండూ వెళ్తుండగా సోమవారం తెల్లవారుజామున 1:30 గంటల సమయంలో బస్సు అదుపుతప్పి త్రిశూలీ నదిలోకి దూసుకెళ్లింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతుల్లో న్యూజిలాండ్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గాయపడిన వారిలో జపనీస్, డచ్ జాతీయురాలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ప్రమాదానికి అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణమై ఉండవచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

