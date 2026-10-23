ఘోర రోడ్డు ప్రమాదాలు- 24 మంది మృతి
పాకిస్థాన్లో బస్సు, వ్యాన్ ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు మహిళలతో సహా కనీసం 12 మంది మరణించారని పోలీసులు తెలిపారు.
Published : October 23, 2026 at 5:52 PM IST
Bus Accident Balochistan : పాకిస్థాన్లో వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు తీవ్ర విషాదాన్ని నింపాయి. బలూచిస్థాన్, పంజాబ్ ప్రావిన్స్లలో జరిగిన రెండు వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో మొత్తం 24 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బలూచిస్థాన్లో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు, వ్యాన్ ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో 13 మంది మరణించగా, మరో 21 మంది గాయపడ్డారు. మరో ప్రమాదంలో పంజాబ్లో అతివేగంగా వెళ్తున్న బస్సు డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తాపడటంతో 11 మంది మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో 30 మందికి పైగా గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మృతుల్లో మహిళలు, పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.
బలూచిస్థాన్లో బస్సు, వ్యాన్ ఢీ
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కరాచీకి వెళ్తున్న ఓ కోచ్, ఉతాల్ జిల్లాలో స్థానిక ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న మరో వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ప్రమాద తీవ్రతకు రెండు వాహనాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వాటిలో ప్రయాణిస్తున్న డ్రైవర్లు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. క్షతగాత్రుల్లో చాలామంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
పంజాబ్లో డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తా
పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో లాహోర్కు సుమారు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రాజన్పూర్ ప్రాంతంలో బుధవారం మరో ప్రమాదం జరిగింది. కరాచీ నుంచి పంజాబ్లోని డేరా ఘాజీ ఖాన్ జిల్లాకు బస్సు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 5.45 గంటల సమయంలో బంగ్లా హిదాయత్ ప్రాంతంలో నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్న హైవేలో ప్రమాదం జరిగినట్లు పాకిస్థాన్ జాతీయ అత్యవసర ప్రతిస్పందన సేవ అయిన రెస్క్యూ 1122 ప్రతినిధి వెల్లడించారు. ఓ వాహనం నిర్లక్ష్యంగా, అతివేగంగా ప్రయాణిస్తూ హైవే బారియర్ను ఢీకొట్టి బోల్తాపడిందని తెలిపారు. ఈ ప్రమాదానికి అతివేగమే కారణమై ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
ఆసుపత్రుల్లో క్షతగాత్రులకు చికిత్స
బస్సు బోల్తాపడటంతో పలువురు ప్రయాణికులు వాహనంలో చిక్కుకుపోయి గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సహాయక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి ఆసుపత్రులకు తరలించారు. "అతివేగంగా వెళ్తున్న బస్సు డివైడర్ను ఢీకొట్టి బోల్తాపడింది. దీంతో పలువురు ప్రయాణికులు వాహనంలో చిక్కుకుని గాయపడ్డారు. ఎనిమిది మంది అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరో ముగ్గురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు" అని రెస్క్యూ 1122 ప్రతినిధి తెలిపారు. మృతుల్లో ఏడుగురు పురుషులు, ఇద్దరు మహిళలు, ఒక బాలిక ఉన్నట్లు రెస్క్యూ 1122 వెల్లడించినట్లు స్థానిక 'డాన్' పత్రిక నివేదించింది. మిగిలిన మృతుల వివరాలను అందించిన సమాచారం స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది.
క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించి వైద్య సేవలు అందించారని అధికారులు అన్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నలుగురిని డేరా ఘాజీ ఖాన్కు, మరో ఇద్దరిని రహీం యార్ ఖాన్లోని షేక్ జాయెద్ ఆసుపత్రికి తరలించారని తెలిపారు. మిగిలిన వారికి రాజన్పూర్ జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించారు. అక్కడ అప్పటికే రోగుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటంతో క్షతగాత్రులకు వైద్య సేవలు అందించడంలో ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు సమాచారం. మరిన్ని వివరాల ప్రకారం, 19 మంది ప్రయాణికులను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించగా, స్వల్ప గాయాలైన మరో 12 మందికి ప్రమాద స్థలంలోనే ప్రథమ చికిత్స అందించారని చెప్పారు. సహాయక బృందాలు మృతదేహాలను సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించాయి.
బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి: సీఎం
పంజాబ్ ప్రావిన్స్లో జరిగిన ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి మరియం నవాజ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. గాయపడిన వారికి సాధ్యమైనంత మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి బాధ్యులైన వారిపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
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