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POKలో ఆగని పాక్‌ నరమేధం- మరో 16మంది దుర్మరణం

పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో ప్రజలపై మరోసారి కాల్పులకు తెగబడిన అక్కడి సైన్యం- ప్రాథమిక హక్కులను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తున్న ప్రజలపై కాల్పులు- పాక్ ప్రభుత్వ నియంతృత్వ ధోరణికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు

Pok Protest Updates 2026
Pok Protest Updates 2026 (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 9:11 PM IST

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Pok Protest Updates 2026 : పాక్‌ ఆక్రమిత కశ్మీర్‌లో ప్రజలపై అక్కడి సైన్యం మరోసారి కాల్పులకు తెగబడింది. రావలాకోట్‌లోని ఈద్గా మైదానంలో కనీస అవసరాలు తీర్చాలని, ప్రాథమిక హక్కులను గుర్తించాలని ఆందోళన చేస్తున్న ప్రజలపై తుపాకులతో విరుచుకుపడింది. ఈ ఘటనలో 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 37 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రజలపై విచ్చలవిడి కాల్పుల తెగబడిన సైన్యం
సరసమైన ధరకు గోధుమ పిండి, బియ్యం, విద్యుత్ అందించాలని, తమ ప్రాథమిక హక్కులను గుర్తించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజలు శాంతియుత నిరసన చేపట్టారు. పాక్ ప్రభుత్వ నియంతృత్వ ధోరణికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో సైన్యం రంగ ప్రవేశంతో పరిస్థితి ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్తంగా మారింది. ప్రజలపై సైన్యం విచ్చలవిడి కాల్పులకు తెగబడింది. మరోవైపు, మంగళవారం ఆందోళనలు చేస్తున్న ప్రజలపై పాక్‌ సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో 30 మంది చనిపోయారు. మరో 200 మందికిపైగా గాయపడ్డారు. బాధిత కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని గురువారం నిరసనకారులు డిమాండ్ చేయగా తుపాకులతో వారి గళాన్ని పాక్‌ సైన్యం అణిచివేసింది. సైన్యం కాల్పుల అనంతరం ఆ ప్రాంతంలోని రోడ్లు, పొలాలు రక్తసిక్తం కాగా బాధిత కుటుంబాలు తమ వారి కోసం రోదిస్తూ వెతుకుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ కలచివేశాయి.

రానున్న ప్రాంతీయ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పాక్​లో నిరసనలపై పాకిస్థాన్ ఉక్కుపాదం మోపడాన్ని, అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ తీవ్రంగా ఖండించింది. పాక్ అధికారులు మితిమీరిన బలప్రయోగానికి పాల్పడుతున్నారని, అసమ్మతి గళాలను అణచివేస్తూ ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను కాలరాస్తున్నారని ఆరోపించింది. పాక్​లో ప్రజలపై దమనకాండను ఆపాలంటూ శ్రీనగర్‌లో ఉగ్రవాద బాధిత సంఘం సభ్యులు నిరసన తెలియజేశారు. సైన్యం కాల్పుల్లో చనిపోయినవారి కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

బలూచిస్థాన్​లో సంపూర్ణ బంద్
ఇదిలా ఉండగా, పాకిస్థాన్‌లోని బలూచిస్థాన్ ప్రావిన్స్‌లో వివిధ వర్గాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, అక్కడ నెలకొన్న అరాచక పరిస్థితులకు నిరసనగా గురువారం సంపూర్ణ బంద్ పాటించారు. బలూచిస్థాన్‌లోని అన్ని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాల్లో ప్రజా రవాణా స్తంభించింది. సంపూర్ణ బంద్, రవాణా స్తంభన కారణంగా ప్రావిన్స్ రాజధాని క్వెట్టాలోని మార్కెట్లు, రోడ్లు నిర్మానుష్యంగా కనిపించాయని వర్గాలు వెల్లడించాయి. క్వెట్టా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ, కోల్ మైన్స్ అసోసియేషన్, అంజుమన్-ఎ-తజ్రాన్, ఎల్‌పీజీ అసోసియేషన్, యంగ్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అసోసియేషన్ల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పిలుపు మేరకు బలూచిస్థాన్‌లోని అన్ని ప్రధాన నగరాలు, పట్టణాలు బంద్​లో పాల్గొన్నాయి.

"జాతీయ రహదారులపై సరకు రవాణా, ప్రజా రవాణా వాహనాలను అపహరించి తగులబెడుతున్నారు. వ్యాపారులు, దుకాణదారులకు బలవంతపు వసూళ్ల డిమాండ్లు వస్తున్నాయి. వైద్యులకు భద్రత లేదు. గని కార్మికులు అసురక్షిత పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తున్నారు. జూన్ 5న క్వెట్టా సివిల్ ఆసుపత్రిలో యాసిడ్ దాడికి గురైన డాక్టర్ మహ్నూర్ నాసిర్‌కు సంఘీభావం తెలిపేందుకు కూడా మేం ఈ సమ్మెను పాటిస్తున్నాం. ఈ ఘటన ప్రావిన్స్‌లోని అరాచక పరిస్థితిని ఎత్తిచూపుతోంది. మొత్తంగా చూస్తే ఈ ప్రావిన్స్‌లో చట్టం అనేదే లేనట్లుగా ఉంది. అంతేకాదు, మేం మానసిక ఒత్తిడి, ఆర్థిక అనిశ్చితి, అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాం. కానీ మా సమస్యలను వినడానికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్దిష్ట చర్యలు తీసుకోలేదు" అని ఓ కమిటీ అధ్యక్షుడు తెలిపారు.

డజన్ల కొద్దీ రవాణా సౌకర్యాలను కోల్పోయాం!
మరోవైపు, జాతీయ రహదారులపై జరిగిన దోపిడీలు, హింస కారణంగా డజన్ల కొద్దీ సరకు రవాణా ట్రక్కులు, ప్రజా రవాణా బస్సులను కోల్పోయామని బలూచిస్థాన్ ట్రాన్స్‌పోర్టర్స్ అసోసియేషన్‌కు చెందిన హకీమ్ బలోచ్ తెలిపారు. తన కార్మికులు సురక్షితంగా లేరని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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