రియాద్ విమానాశ్రయంపై హూతీల దాడి- 12 మంది మృతి
రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని టెర్మినల్స్పై హూతీలు క్షిపణి దాడులు జరిపారు. ఈ దాడిలో పైలెట్ సహా 12మంది సౌదీ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 300మందికి పైగా గాయపడ్డారు.
Published : October 11, 2026 at 6:45 AM IST
Houthi Attack On Riyadh Airport : సౌదీ అరేబియాపై యెమన్కు చెందిన తిరుగుబాటుదారులు హూతీలు మరోసారి దాడులకు పాల్పడ్డారు. రాజధాని రియాద్లోని కింగ్ ఖలీద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని టెర్మినల్స్పై క్షిపణి దాడులు జరిపారు. ఈ దాడిలో పైలెట్ సహా 12మంది సౌదీ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 300మందికి పైగా గాయపడ్డారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన అధికారులు ఎయిర్పోర్ట్ కార్యకలాపాలను నిలిపేసి ప్రయాణికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. రియాద్కు రావాల్సిన దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమానాలను పక్క ఎయిర్పోర్టులకు మళ్లించారు. హూతీ రెబల్స్పై సౌదీ చేస్తున్న దాడుల్లో అమెరికా కూడా పాలుపంచుకునే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. తాజా దాడుల గురించి తమకు సమాచారం అందిందని, దీనిపై చాలా వేగంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన వెల్లడించారు.