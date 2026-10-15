కూలిన స్కూల్ పైకప్పు- 28 మంది చిన్నారులు మృతి- శిథిలాల కింద మరికొందరు!
ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్ రాజధాని పెషావర్లో ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాల పైకప్పు ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో 28 మంది చిన్నారులతో పాటు ఓ ఉపాధ్యాయురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Published : October 15, 2026 at 2:31 PM IST
School Roof Collapses In Pakistan : పాకిస్థాన్లో పెను విషాదం జరిగింది. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్ రాజధాని పెషావర్లో ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాల పైకప్పు ఒక్కసారిగా కూలిపోవడంతో 28 మంది చిన్నారులతో పాటు ఓ ఉపాధ్యాయురాలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 40 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. చిన్నారుల ఆర్తనాదాలు, తల్లిదండ్రుల రోదనలతో ఆ ప్రాంతమంతా శోకసంద్రంగా మారింది.
అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పెషావర్ నగరంలో ఉన్న దిర్ కాలనీలో గురువారం ఉదయం ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెస్క్యూ బృందాలు, పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మృతుల్లో ఆరుగురు బాలికలతో సహా 28 మంది విద్యార్థులు, ఓ మహిళా టీచర్ మృతి చెందినట్లు అధికారులు ధ్రువీకరించారు. మరణించిన చిన్నారులందరూ 13 ఏళ్ల లోపు వారే కావడం అందరినీ కలచివేస్తోంది. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. క్షతగాత్రులకు అత్యవసర వైద్యం అందించేందుకు ఆస్పత్రిలో ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు.
శిథిలాల కింద మరికొందరు విద్యార్థులు, పాఠశాల సిబ్బంది చిక్కుకుని ఉండొచ్చన్న ఆందోళనతో రెస్క్యూ సిబ్బంది శిథిలాలను తొలగిస్తూ గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదానికి బాధ్యుడిగా భావిస్తున్న పాఠశాల యజమానిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినట్లు పెషావర్ సిటీ పోలీస్ చీఫ్ మియాన్ సయీద్ వెల్లడించారు. భవనం కూలిపోవడానికి గల కారణాలపై విచారణకు ఆదేశించారు.
చిన్నారులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలి: పాక్ ప్రధాని
ఈ ఘోర ప్రమాదంపై పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన చిన్నారులకు మెరుగైన వైద్య సాయం అందించాలని అధికారులను ప్రధాని ఆదేశించారు. పాఠశాల భవన నిర్మాణంలో నాణ్యతా లోపమే ఇంతటి ఘోర ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. అభంశుభం తెలియని 28 మంది చిన్నారులు విగతజీవులుగా మారడంతో పెషావర్లో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి..