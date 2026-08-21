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అమెరికాలో కూలిన చార్టర్​ విమానం- 8 మంది మృతి

వెస్ట్రన్ అలాస్కాలో విమాన ప్రమాదం- 8 మంది మృతి చెందినట్లు ప్రకటించిన అమెరికా రక్షణ శాఖ

Charter Plane Crash Western Alaska
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 11:35 AM IST

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Charter Plane Crash Western Alaska : అమెరికాలోని వెస్ట్రన్ అలాస్కాలో గురువారం ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. 8 మందితో వెళ్తున్న చార్టర్​ విమానం కూలిపోవడంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా మరణించారు. ఈ మేరకు అమెరికా రక్షణ శాఖ ధ్రువీకరించింది. అలస్కాలోని యాంకరేజ్‌కు పశ్చిమాన సుమారు 450 మైళ్ల (725 కి.మీ.) దూరంలో ఉన్న కేప్ న్యూన్‌హామ్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ సైట్ ఎయిర్​పోర్ట్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాద ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు అలస్కా రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ తెలిపింది.

ఈ ఘటనపై అలాస్కా కమాండ్ కమాండర్, యూఎస్ ఎయిర్​ఫోర్స్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాబర్ట్ డేవిస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "మా మిలిటరీ కుటుంబానికి, మేము సేవలు అందిస్తున్న స్థానిక వర్గాలకు ఇది తీరని లోటు" అని రాబర్ట్ డేవిస్ పేర్కొన్నారు.

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