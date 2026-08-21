అమెరికాలో కూలిన చార్టర్ విమానం- 8 మంది మృతి
వెస్ట్రన్ అలాస్కాలో విమాన ప్రమాదం- 8 మంది మృతి చెందినట్లు ప్రకటించిన అమెరికా రక్షణ శాఖ
Published : August 21, 2026 at 11:35 AM IST
Charter Plane Crash Western Alaska : అమెరికాలోని వెస్ట్రన్ అలాస్కాలో గురువారం ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. 8 మందితో వెళ్తున్న చార్టర్ విమానం కూలిపోవడంతో అందులో ఉన్న ప్రయాణికులంతా మరణించారు. ఈ మేరకు అమెరికా రక్షణ శాఖ ధ్రువీకరించింది. అలస్కాలోని యాంకరేజ్కు పశ్చిమాన సుమారు 450 మైళ్ల (725 కి.మీ.) దూరంలో ఉన్న కేప్ న్యూన్హామ్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ సైట్ ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాద ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టినట్లు అలస్కా రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ తెలిపింది.
ఈ ఘటనపై అలాస్కా కమాండ్ కమాండర్, యూఎస్ ఎయిర్ఫోర్స్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాబర్ట్ డేవిస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. "మా మిలిటరీ కుటుంబానికి, మేము సేవలు అందిస్తున్న స్థానిక వర్గాలకు ఇది తీరని లోటు" అని రాబర్ట్ డేవిస్ పేర్కొన్నారు.