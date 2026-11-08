బోటు బోల్తా- 21 మంది మృతి- రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టిన సిబ్బంది
BOAT CAPSIZE SENEGAL : సెనెగల్ తీరంలో వలసదారులతో వెళ్తున్న బోటు బోల్తాపడడంతో దాదాపు 21 మంది మరణించారు. బోటులో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేదు.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (AFP)
Published : November 8, 2026 at 10:23 PM IST
సెనెగల్ తీరంలో వలసదారులతో వెళ్తున్న బోటు బోల్తాపడింది. ఈ ప్రమాదంలో కనీసం 21 మంది మరణించారని ఆ దేశ హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. బోటులో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయాన్ని మాత్రం వెల్లడించలేదు. ఘటనా ప్రాంతంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. రాజధాని డాకర్కు ఉత్తరాన ఉన్న కెబెమెర్ పట్టణ తీరంలో ఈ బోటు మునిగిపోయిందని తెలిపారు. సోమవారం సెనెగల్ హోం మంత్రి ఘటనా ప్రాంతాన్ని సందర్శించనున్నారని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.