బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు- 21 మంది మృతి, 61 మందికి గాయాలు
చైనాలో బాణసంచా కర్మాగారంలో సంభవించిన పేలుడు- ప్రాణాలు కోల్పోయిన 21 మంది- స్పందించిన చైనా అధ్యక్షుడు
Published : May 5, 2026 at 9:08 AM IST
Fireworks Factory Blast in China : చైనాలోని ఓ ప్రావిన్స్లో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బాణసంచా కర్మాగారంలో పేలుడు సంభవించి దాదాపు 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో 61 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన హునాన్ ప్రావిన్స్లో జరిగినట్లు ప్రభుత్వ మీడియా సంస్థలు మంగళవారం వెల్లడించాయి. ప్రమాదంపై చైనా అధ్యక్షుడు స్పందించారు.
అధికారులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, గ్వాండూ టౌన్షిప్లో ఉన్న లియుయాంగ్ హువాషెంగ్ ఫైర్వర్క్స్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డిస్ప్లే కో అనే బాణసంచా కర్మాగారంలో సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటల పేలుడు సంభవించింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగ్రాతులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద స్థలానికి దాదాపు 500 మంది రక్షణ సిబ్బందిని పంపించారు. పేలుడు ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న రెండు బ్లాక్ పౌడర్ గోదాముల కారణంగా ప్రమాదం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలను ఖాళీ చేయించారు.
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ ఈ ఘటనపై స్పందించారు, అదృశ్యమైన వారిని వెతికేందుకు, గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించేందుకు పూర్తి స్థాయి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రమాదానికి కారణమైన అంశాలను త్వరగా గుర్తించి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అదేవిధంగా కీలక పరిశ్రమల్లో భద్రతా ప్రమాణాలను కట్టుదిట్టం చేయాలని, ప్రజా భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.