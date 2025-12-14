Telangana Panchayat Elections Results2025

సిడ్నీ బీచ్‌లో కాల్పులు- 10 మంది మృతి!

Choose ETV Bharat

Australia Beach Mass Shooting : ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ నగరంలో కాల్పులు కలకలం రేపాయి. ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం బాండి బీచ్‌లో ఆదివారం సాయంత్రం భయానక ఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 6.30 గంటల సమయంలో జరిగిన కాల్పుల్లో కనీసం 10మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ ఘటనతో బాండి బీచ్ ప్రాంతమంతా ఒక్కసారిగా భయభ్రాంతులకు గురైంది.

ఆదివారం కావడంతో బాండి బీచ్‌లో పర్యాటకులు, స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో సందడి చేస్తున్నారు. కుటుంబాలతో, స్నేహితులతో కలిసి కొందరు సాయంత్రం సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఊహించని విధంగా ఇద్దరు గన్‌మెన్లు బీచ్‌లోకి ప్రవేశించి కాల్పులు ప్రారంభించారు. ఒక్కసారిగా తూటాల శబ్దాలు వినిపించడంతో వందలాది మంది ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. దీంతో అక్కడి వాతావరణం క్షణాల్లోనే భయానకంగా మారింది.

ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నల్లటి ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు షాట్‌గన్స్‌తో వచ్చారు. బాండి బీచ్‌లోని సర్ఫ్ క్లబ్‌కు సమీపంలో ఉన్న పాదచారుల వంతెనపైకి ఎక్కి కాల్పులు జరిపినట్లు చెప్పారు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఓ ఈవెంట్ జరుగుతుండగా, దానినే లక్ష్యంగా చేసుకుని దుండగులు దాడికి పాల్పడ్డారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కాల్పులు మొదలైన వెంటనే అక్కడున్నవారు నేలపై పడిపోవడం, దాక్కోవడం, కొందరు సముద్రం వైపు పరుగులు తీయడం వంటి దృశ్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి.

ఈ ఘటనలో ఇప్పటివరకు కనీసం 10 మంది మృతి చెందినట్లు ఆస్ట్రేలియాలోని పలు ప్రముఖ పత్రికలు పేర్కొన్నాయి. అయితే అధికారికంగా మృతుల సంఖ్యను ఇంకా ధ్రువీకరించాల్సి ఉందని అధికారులు తెలిపారు. కాల్పుల్లో పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. గాయపడినవారిలో పర్యాటకులతో పాటు స్థానికులు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే భద్రతా దళాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. భారీ సంఖ్యలో పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. దుండగులను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్‌లో ఒక గన్‌మన్‌ను పోలీసులు కాల్చి చంపినట్లు వెల్లడించారు. మరో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అతడిని గట్టి భద్రత మధ్య తరలించినట్లు సమాచారం.

గాయపడినవారిని వెంటనే ఆస్పత్రులకు తరలించేందుకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. ఘటన స్థలానికి హెలికాప్టర్లు చేరుకున్నాయి. దాదాపు 30 అంబులెన్స్‌లను మోహరించి క్షతగాత్రులను సమీపంలోని వివిధ ఆస్పత్రులకు తరలించారు. వైద్యులు అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో బాండి బీచ్ పరిసర ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా మూసివేశారు. ప్రజలను ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లవద్దని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

ఘటనపై పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు ఆస్ట్రేలియా పోలీసులు తెలిపారు. దాడికి గల కారణాలు, దుండగుల నేపథ్యం, వారు ఎవరి తరఫున పనిచేశారు అనే అంశాలపై విచారణ కొనసాగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా పేరొందిన బాండి బీచ్‌లో ఈ తరహా ఘటన జరగడం తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. పర్యాటకులు భయాందోళనకు గురవుతుండగా, ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది. ఈ ఘటనపై ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు.

