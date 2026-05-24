పాక్లో భారీ పేలుడు- 24 మంది మృతి- ఈద్కు సైనికుల ఫ్యామిలీలు వెళ్తుండగా విషాదం
రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో భారీ పేలుడు- పలు వాహనాలు ధ్వంసం- అనేక మందికి గాయాలు
Published : May 24, 2026 at 2:08 PM IST
Pakistan Blast : పాకిస్థాన్లో ఘోర దుర్ఘటన జరిగింది. క్వెట్టా ప్రాంతంలోని రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో భారీ పేలుడు సంభవించి 24 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. పవిత్ర ఈద్ పండుగ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి సైనికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఓ ప్యాసెంజర్ రైలు ఎక్కారు. చమన్ పట్టక్ ప్రాంతానికి ఆ రైలు చేరుకోగానే ఒక్కసారిగా భారీ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. దగ్గర్లోని ఇళ్ల కిటికీల అద్దాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. రైలు ఇంజిన్తో పాటు మూడు కోచ్లు పట్టాలు తప్పగా, అందులో రెండు బోగీలు బోల్తా పడ్డాయి. ప్రమాద సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన రెస్క్యూ సిబ్బంది సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. బోగీల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. క్షతగాత్రులను సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అటు ఘటనా స్థలంలో మళ్లీ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు సాయుధ భద్రతా దళాలను భారీగా మోహరించారు. పేలుడు దృష్ట్యా పెషావర్కు వెళ్లాల్సిన జాఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును క్వెట్టా రైల్వే స్టేషన్లోనే నిలిపివేసినట్లు రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.