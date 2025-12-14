Telangana Panchayat Elections Results2025

అమెరికాలోని బ్రౌన్‌ వర్సిటీ వద్ద కాల్పులు- ఇద్దరు మృతి- 8మందికి తీవ్రగాయాలు

అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం- ఇద్దరు మృతి

US Brown University Shoot
US Brown University Shoot (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 14, 2025 at 6:52 AM IST

2 Min Read
US Brown University Shoot : అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం సృష్టించాయి. బ్రౌన్‌ విశ్వవిద్యాలయం రోడ్ ఐలాండ్‌లోని క్యాంపస్‌లో పరీక్ష జరుగుతుండగా దుండగుడు కాల్పులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనల్లో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరో 8 మంది గాయపడ్డారు. దుండగుడి కోసం వెతుకుతున్నట్లు మేయర్ వెల్లడించారు. ఫోన్లను సైలంట్‌గా ఉంచుకోవాలని, డోర్లను లాక్‌ చేసుకోవాలని విద్యార్థులకు అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

'బారస్ అండ్ హోలీ ఇంజినీరింగ్ భవనంలో జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు మరణించినట్లు నిర్ధరించడం మాకు తీవ్ర విచారకరం. ఇంకా ఎనిమిది మంది తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వారి పరిస్థితి ప్రస్తుతం స్థిరంగా ఉంది. ప్రాంతంలో షెల్టర్-ఇన్-ప్లేస్ ఆదేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో కాల్పులకు పాల్పడిన వారు ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. పోలీసు బలగాలు ఆ ప్రాంతంలో గాలింపు చేపడుతున్నాయి ' అని హెచ్చరికలో పేర్కొన్నారు.

కాల్పుల సమయంలో బారస్ అండ్ హోలీ ఇంజినీరింగ్ భవనంలో ఉన్నవారు, అనంతరం అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థులు లేదా యూనివర్సిటీ సభ్యులు పోలీసులను సంప్రదించాలని అధికారులు కోరారు. ఈ ఘటనపై దర్యార్తు జరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు ఎవరినీ అరెస్టు చేయలేదని అధికారులు తెలిపారు. అయితే కాల్పులు జరిగిన వ్యక్తి నల్లటి దుస్తులు ధరించాడని పోలీసులు తెలిపారు. నిందితుడు బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ భవనంలోకి ఎలా ప్రవేశించాడనే అంశంపై విచారణ కొనసాగుతోందని అన్నారు. అయితే అతడు హోప్ స్ట్రీట్ వైపు నుంచి బయటకు వెళ్లినట్లు పోలీసులు నిర్ధరించారు. బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ అధికారులు, ప్రావిడెన్స్ నగర పాలక సంస్థ, అలాగే FBI కలిసి నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు మేయర్ బ్రెట్ స్మైలీని తెలిపారు.

సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో షూటర్ గురించి హెచ్చరికలు వచ్చాయని బ్రౌన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి తెలిపారు. బ్రౌన్ అధికారులు విద్యార్థులు, సిబ్బందిని తలుపులు లాక్ చేసి, ఫోన్‌లను నిశ్శబ్దం చేసి, దాక్కుని ఉండాలని చెప్పారు. ఆ సమయంలో షూటర్ బారస్ అండ్ హోలీ ఇంజనీరింగ్ భవనంలో ఉన్నాడని చెబుతున్నారు. అయితే ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు అమెరికాలో 70కి పైగా పాఠశాల కాల్పుల ఘటనలు జరిగాయి.

స్పందించిన ట్రంప్
అయితే ఈ కాల్పుల ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. 'రోడ్ ఐలాండ్‌లోని బ్రౌన్ యూనివర్సిటీలో జరిగిన కాల్పుల ఘటన గురించి నాకు సమాచారం అందింది. ఎఫ్​బీఐ ఘటనా స్థలంలో ఉంది. అనుమానితుడు అదుపులో ఉన్నాడు. బాధితులకు మృతుల కుటుంబాలను దేవుడు ఆశీర్వదించుగాక' అని తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు. అయితే కొద్ది సేపటికే ట్వీట్​ను వెనక్కి తీసుకున్నారు. నిందితుడుని ఇంకా పట్టుకోలేదని తెలిపారు.

ఇటీవల అమెరికా అధ్యక్ష భవనం శ్వేతసౌధం సమీపంలో కాల్పులు కలకలం రేగాయి. ఓ దుండుగుడు నేషనల్‌ గార్డ్‌లపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు నేషనల్‌ గార్డ్‌లు ప్రాణాలు విడిచినట్లు వెస్ట్‌ వర్జీనియా గవర్నర్‌ పాట్రిక్‌ మొరిసె సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించారు. కాల్పులు జరిగిన వెంటనే సమీపంలో ఉన్న ఇతర నేషనల్ గార్డ్ సభ్యులు అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే కాల్పులు జరిగిన ప్రదేశంలోకి పరుగెత్తుకు వచ్చి, కాల్పులు జరిపిన నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

US BROWN UNIVERSITY SHOOT
SHOOTING IN US
US BROWN UNIVERSITY SHOOT

