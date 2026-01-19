ఢీకొన్న హైస్పీడ్ ట్రైన్స్- 20మంది మృతి- 73మందికి పైగా గాయాలు
స్పెయిన్లో పట్టాలు తప్పిన హైస్పీడ్ రైలు- ఢీ కొట్టిన మరో హైస్పీడ్ ట్రైన్- 20మందికి పైగా మృతి
Train Accident in Spain (AP)
Published : January 19, 2026 at 6:45 AM IST
Train Accident in Spain : స్పెయిన్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. స్పెయిన్లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. హైస్పీడ్ రైలు పట్టాలు తప్పి మరో రైలును ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 20 మంది మృతి చెందారు. మరో 73 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ రెండు రైళ్లలో సుమారు 500 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం.